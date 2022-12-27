Рабочий в Белгородской области погиб после падения с 10-метровой высоты

Утром 25 декабря в Старом Осколе бригадир подрядной организации работал на высоте 10 метров без страховочного троса. Мужчина не удержался на платформе и упал. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.
Следственный отдел по городу Старый Оскол проводит проверку по факту гибели на производстве. По её результатам примут процессуальное решение.
Ранее проверку по факту травмирования на производстве организовал следственный отдел на одном из предприятии Белгородской области. В дренажной шахте на 40-летнего рабочего наехал электровоз, мужчину госпитализировали.