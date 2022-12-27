Рабочий в Белгородской области погиб после падения с 10-метровой высоты

Бригадир подрядной организации не был пристёгнут страховочным тросом, когда выполнял работы на высоте. В результате мужчина не удержался на платформе и упал, он погиб на месте. Проводится проверка по факту смертельной травмы на производстве, сообщили в региональном СК.

Сюжет Проверка