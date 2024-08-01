bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Wildberries

Женщина отказалась проверить заказ в ПВЗ, оскорбила сотрудницу и попала под суд

1 августа 2024, 09:44
Фото: 1MI
Wildberries

Курянка заплатит штраф за оскорбление сотрудника пункта выдачи заказов

В Курской области между сотрудником ПВЗ и посетительницей произошло недопонимание. Вторая выругалась матом в ответ на просьбу проверить заказ. Подробности сообщили «Курские известия».
Сюжет
Штраф

По информации источника, 23 мая в пункте выдачи заказов на улице Дубровинского в Курске произошёл инцидент. Сотрудница пункта выдачи предложила покупательнице проверить заказ перед получением, но та отказалась и оскорбила сотрудницу.

Мировой судья назначил нарушительнице административный штраф в размере 4 тысячи рублей.

Ранее новости появились и о пунктах выдачи заказов в Белгородской области. Так, в одном из ПВЗ от Wildberries возникли вопросы в отношении трудоустройства. Там более пяти сотрудников работали без трудового договора. Прокуратура назначила предпринимателю штраф в размере 8 тысяч рублей.

Кроме этого, есть и глобальные изменения в «ягодной» компании. Главные владельцы маркетплейса — супруги Бакальчук — находятся в процессе развода, что может отразиться и на бизнесе.

Белгородского ипэшника оштрафовали после жалобы сотрудницы ПВЗ Wildberries
Узнать подробнее
Читайте также:
Wildberries «сдуется»? К чему могут привести семейные конфликты Бакальчуков?Wildberries В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в БелгородеС 18 апреля соседи белгородцев смогут покупать машины через Wildberries
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Курская область#Штраф#Прокуратура#Суд#Нарочно не придумаешь#Черноземье#Оскорбление#Пункт выдачи заказов
Подпишитесь
Ранены двое: что ещё известно о массированной атаке беспилотников?
Сегодня, 09:21
Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше
Сегодня, 08:39
Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях
Сегодня, 07:07
«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей
Сегодня, 09:36
Шаг номер один: зачем Белгороду длинные проездные билеты и бесплатные пересадки?
Сегодня, 07:31
Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё
Сегодня, 12:34