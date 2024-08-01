Женщина отказалась проверить заказ в ПВЗ, оскорбила сотрудницу и попала под суд

Ранее новости появились и о пунктах выдачи заказов в Белгородской области. Так, в одном из ПВЗ от Wildberries возникли вопросы в отношении трудоустройства. Там более пяти сотрудников работали без трудового договора. Прокуратура назначила предпринимателю штраф в размере 8 тысяч рублей.