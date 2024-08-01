Женщина отказалась проверить заказ в ПВЗ, оскорбила сотрудницу и попала под суд

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
По информации источника, 23 мая в пункте выдачи заказов на улице Дубровинского в Курске произошёл инцидент. Сотрудница пункта выдачи предложила покупательнице проверить заказ перед получением, но та отказалась и оскорбила сотрудницу.
Мировой судья назначил нарушительнице административный штраф в размере 4 тысячи рублей.
Ранее новости появились и о пунктах выдачи заказов в Белгородской области. Так, в одном из ПВЗ от Wildberries возникли вопросы в отношении трудоустройства. Там более пяти сотрудников работали без трудового договора. Прокуратура назначила предпринимателю штраф в размере 8 тысяч рублей.
Кроме этого, есть и глобальные изменения в «ягодной» компании. Главные владельцы маркетплейса — супруги Бакальчук — находятся в процессе развода, что может отразиться и на бизнесе.