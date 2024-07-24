Wildberries «сдуется»? К чему могут привести семейные конфликты Бакальчуков?

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Проблемы маркетплейса Wildberries задели даже главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Вчера в его Telegram-канале появилось видео беседы с сооснователем интернет-магазина Владиславом Бакальчуком. Бизнесмен просит Кадырова остановить «рейдерский захват» компании.
Как пишет глава республики, активы компании переводятся через рекламное агентство Russ Outdoor. Ранее маркетплейс собирался сотрудничать и объединяться с Russ.
«Причём мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — пишет Telegram-канал Рамзана Кадырова.
Кадыров пишет, что вторую владелицу бизнеса, жену Владислава — Татьяну Бакальчук, - оградили от семьи. Глава Чечни сообщает, что супруги не могут увидеться и обсудить ситуацию, своих семерых детей женщина также якобы не видит.
Рамзан Кадыров пообещал довести дело до конца, а также привлёк к этому депутата Госдумы Адама Делимханова.
Как только новость об этом начала распространяться по Сети, предпринимательница высказала свою точку зрения на произошедшее. В своём Telegram-канале она написала, что разводится с Владиславом, а «захват» таковым не является.
«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала всё было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединённой компании», — сообщает личный канал Татьяны Бакальчук.
Wildberries и Russ выпустили заявление после слов мужа Татьяны Бакальчук Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса.
По их словам, компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства перед клиентами исполняются. В рамках реформации образовалось новое юридическое лицо — ООО «РВБ».
«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнёров и клиентов», — сообщают представители Wildberries и Russ.
В областной столице минимум 136 пунктов выдачи маркетплейса Wildberries. Работники на двух пунктах Белгорода, в которых побывала журналистка Бел.Ру, даже не читали новости об этом и не знают ничего о корпоративных и семейных спорах в компании.
В ещё одном пункте выдачи сотрудница рассказала, что произошедшее вряд ли повлияет на ситуацию в целом.
«Это их бизнес. Что они там собираются делать — мне, честно говоря, всё равно», — рассказала женщина.
В Telegram-канале с сотрудниками и предпринимателями на маркетплейсе, в котором они общаются о проблемах и помогают другим, пишут, что из десяти бизнесменов пять сообщили о том, что положенная выплата за прошлую неделю не пришла.
Одна из тех, кому повезло, рассказала, что согласно оферте, продавцу вознаграждение может быть направлено в течение пяти дней.
«По оферте они имеют право в течение 5 дней прислать вознаграждение продавцу со дня вывода денежных средств с баланса. Мне вчера вечером пришли», — пишет предпринимательница.
Перед этими событиями из компании начали уходить топ-менеджеры. В середине июля стало известно, что исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова ушла через месяц после назначения. По данным Fordes, уволилась женщина из-за конфликта с владельцами по поводу своих прав и обязанностей.
В начале июля из Wildberries ушли исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. В пресс-службе Wildberries подтвердили их уход, но сами менеджеры не стали общаться с журналистами. Есть ли связь между этими случаями — неизвестно.
Издание Atas.info поговорило с кандидатом экономических наук, доцентом НГУЭУ Эдуардом Коложвари, знакомым с ситуацией. Он рассказал, что такая трансформация Wildberries вряд ли повлияет на конечных потребителей напрямую, но если что-то не будет устраивать продавцов — они уйдут на другие площадки.
По данным Коложвари, сейчас все предприниматели переподписали договоры на новое ООО «РВБ». Возможности другой у бизнесменов нет, иначе они могут потерпеть убытки.
Говорить о последствиях сейчас нельзя. Первые выплаты после реконструкции будут приходить 29–30 июля, тогда и выяснится, насколько процесс налажен. Пока что все операционные процессы работают.
«WB сегодня является крупнейшим маркетплейсом страны, его тарифы гораздо выше конкурентов. Так, например, по одежде и обуви комиссии у WB — 25%, у OZON — 13%, логистика тоже самая дорогая. В последнее время обозначился переток партнеров в конкурентные структуры OZON и Сбер, поэтому сбои в работе или ущемление клиентуры быстро ослабят позиции „ягодок“», — цитирует специалиста издание.
Также Эдуард Коложвари сомневается, что такой ход — это эмоциональное решение. Ведь если возникнут проблемы — компания «сдуется» из-за отсутствия продавцов.
«В общем, WB — компания „слишком большая, чтобы упасть“, сбои в работе приведут к большим социальным последствиям, не думаю, что все движения были произведены для того, чтобы вывести её с рынка», — отмечает собеседник издания.