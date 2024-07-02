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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Белгородского ипэшника оштрафовали после жалобы сотрудницы ПВЗ Wildberries

Белгородского ипэшника оштрафовали после жалобы сотрудницы ПВЗ Wildberries

2 июля 2024, 15:09
Фото: 1MI
Прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы, работавшей в пункте выдачи заказов Wildberries без трудового договора. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сюжет
Штраф

Жительница Прохоровского района пять месяцев работала у индивидуального предпринимателя в пункте выдачи заказов ООО Wildberries без трудового договора. Об этом сообщила в прокуратуру.

Как оказалось, работодатель не указал условия труда в трудовых договорах с ещё пятью работниками.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения Трудового кодекса Российской Федерации. Заведены дела об административных правонарушениях по части 1 и 4 статьи 5.27 КоАП РФ в отношении предпринимателя.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования назначены штрафы на общую сумму 8000 рублей.

Недавно мы сообщали, что Wildberries не предоставил информацию о планах по строительству логистического центра в Белгороде.

В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Штраф#Прокуратура#Новости Белгорода#Белгород#Wildberries#Нарушение трудового кодекса
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