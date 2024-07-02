Белгородского ипэшника оштрафовали после жалобы сотрудницы ПВЗ Wildberries

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Жительница Прохоровского района пять месяцев работала у индивидуального предпринимателя в пункте выдачи заказов ООО Wildberries без трудового договора. Об этом сообщила в прокуратуру.
Как оказалось, работодатель не указал условия труда в трудовых договорах с ещё пятью работниками.
В ходе проверки прокуратура выявила нарушения Трудового кодекса Российской Федерации. Заведены дела об административных правонарушениях по части 1 и 4 статьи 5.27 КоАП РФ в отношении предпринимателя.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования назначены штрафы на общую сумму 8000 рублей.
Недавно мы сообщали, что Wildberries не предоставил информацию о планах по строительству логистического центра в Белгороде.