Белгородский сотрудник МЧС завоевал четыре медали на чемпионате России по стрельбе

Напомним, что недавно региональные сотрудники МЧС спали из пожара в многоквартирном доме двух котят и их маму. Один из малышей надышался угарным газом и был уже без сознания. Спасатели сами провели реанимационные мероприятия, им удалось вернуть котёнка к жизни.