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Андрей Кожемякин

Белгородский сотрудник МЧС завоевал четыре медали на чемпионате России по стрельбе

5 августа 2024, 16:22
Фото: МЧС России по Белгородской области
Андрей Кожемякин

Белгородская сборная заняла первое место в общем зачёте по стрельбе

На чемпионате России по пулевой стрельбе для людей с ограниченными физическими возможностями сотрудник МЧС России Андрей Кожемякин завоевал четыре серебряных медали и помог сборной Белгородской области занять первое место в общекомандном зачёте.
Сюжет
МЧС

Сотрудник МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин участвовал в чемпионате России по пулевой стрельбе среди людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

Андрей Кожемякин — диспетчер службы пожаротушения Главного управления МЧС по Белгородской области. Рвение и упорство помогли завоевать ему сразу четыре серебряные медали в упражнениях с винтовкой за неделю соревнований.

Отличилась и сборная Белгородской области. Спортсмены стали сильнейшими в общем зачёте и заняли первое место на чемпионате. Всего в нём приняли участие 65 спортсменов из 22 регионов страны.

Напомним, что недавно региональные сотрудники МЧС спали из пожара в многоквартирном доме двух котят и их маму. Один из малышей надышался угарным газом и был уже без сознания. Спасатели сами провели реанимационные мероприятия, им удалось вернуть котёнка к жизни.

Андрей Кожемякин на награждении Андрей Кожемякин на награждении
Андрей Кожемякин Андрей Кожемякин
МедальМедаль
Андрей Кожемякин на награждении
Фото: МЧС России по Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Стрельба#МЧС#Спорт#Чемпионат#Новости Белгорода#Андрей кожемякин#Ограниченные возможности#Белгород
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