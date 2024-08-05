Белгородский сотрудник МЧС завоевал четыре медали на чемпионате России по стрельбе

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Сотрудник МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин участвовал в чемпионате России по пулевой стрельбе среди людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.
Андрей Кожемякин — диспетчер службы пожаротушения Главного управления МЧС по Белгородской области. Рвение и упорство помогли завоевать ему сразу четыре серебряные медали в упражнениях с винтовкой за неделю соревнований.
Отличилась и сборная Белгородской области. Спортсмены стали сильнейшими в общем зачёте и заняли первое место на чемпионате. Всего в нём приняли участие 65 спортсменов из 22 регионов страны.
Напомним, что недавно региональные сотрудники МЧС спали из пожара в многоквартирном доме двух котят и их маму. Один из малышей надышался угарным газом и был уже без сознания. Спасатели сами провели реанимационные мероприятия, им удалось вернуть котёнка к жизни.