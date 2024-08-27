Купальный сезон в Белгородской области завершается, но трагедий меньше не становится

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Во вторник, 27 августа, поступило сообщение о трагедии на одном из водоёмов села Кострома Прохоровского района. Там спасатели достали из воды тело 40-летнего мужчины.
К поисково-спасателям работам привлекли восемь человек и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия ещё только предстоит установить, то погибшего обнаружили в месте, не оборудованном для купания.
Это уже 15-й подобный случай в Белгородской области с начала купального сезона. На прошлой неделе в грайворонской реке Ворскла обнаружили тело 78-летнего пенсионера.