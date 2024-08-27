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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Тело белгородца спасатели извлекли из водоёма.

Купальный сезон в Белгородской области завершается, но трагедий меньше не становится

27 августа 2024, 14:06
Фото: 1MI
Тело белгородца спасатели извлекли из водоёма.

В Белгородской области утонул мужчина

Спасатели обнаружили тело мужчины в селе Прохоровского района. Он утонул в месте, не оборудованном для купания, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Во вторник, 27 августа, поступило сообщение о трагедии на одном из водоёмов села Кострома Прохоровского района. Там спасатели достали из воды тело 40-летнего мужчины.

К поисково-спасателям работам привлекли восемь человек и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия ещё только предстоит установить, то погибшего обнаружили в месте, не оборудованном для купания.

Это уже 15-й подобный случай в Белгородской области с начала купального сезона. На прошлой неделе в грайворонской реке Ворскла обнаружили тело 78-летнего пенсионера.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Трагедия#Белгород#Утопление
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