МЧС сообщило о трагедии на рыбалке в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В реке Ворскла в Грайвороне утонул 78-летний мужчина. Пенсионер отправился порыбачить, после чего перестал выходить на связь.
Его тело извлекли из воды спасатели пожарной части. Обстоятельства происшествия ещё предстоит установить, но утонул мужчина в месте, не оборудованном для купания.
Это уже 13-й случай гибели на воде в Белгородской области с начала купального сезона. В прошлый раз тело мужчины обнаружили в Белгороде — тоже в месте, не предназначенном для плавания.
Ещё один человек едва не утонул на Центральном пляже в областном центре. Спасателям удалось вовремя ему помочь, мужчина выжил.