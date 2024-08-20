bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Белгородской области утонул мужчина

МЧС сообщило о трагедии на рыбалке в Белгородской области

20 августа 2024, 12:06
Фото: 1MI

В Белгородской области утонул мужчина

Трагедия произошла в Грайвороне. Тело мужчины спасатели извлекли из реки Ворскла. Другого белгородца удалось спасти на Центральном пляже в областном центре, сообщили в управлении МЧС России по Белгородской области.

В реке Ворскла в Грайвороне утонул 78-летний мужчина. Пенсионер отправился порыбачить, после чего перестал выходить на связь.

Его тело извлекли из воды спасатели пожарной части. Обстоятельства происшествия ещё предстоит установить, но утонул мужчина в месте, не оборудованном для купания.

Это уже 13-й случай гибели на воде в Белгородской области с начала купального сезона. В прошлый раз тело мужчины обнаружили в Белгороде — тоже в месте, не предназначенном для плавания.

Ещё один человек едва не утонул на Центральном пляже в областном центре. Спасателям удалось вовремя ему помочь, мужчина выжил.

Утро в Белгороде началось с происшествия
Узнать подробнее
Читайте также:
«Смерть детей на вашей совести»: в Старом Осколе саботировали контроль за пляжами?Юный белгородец утонул в водоёме во время отдыхаОчередная трагедия: в Белгородской области утонул мужчина
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Грайворон#Спасатели#Рыбалка#Ворскла#Белгород#Утопление
Подпишитесь
Минобороны РФ объявило о создании группировки войск «Белгород»
Сегодня, 14:34
Не снимать, а ещё? МВД сделало памятку по информационной безопасности для белгородцев
Сегодня, 10:51
Четыре человека ранены под Белгородом после атак дронов и обстрела
Сегодня, 10:38
Беспилотник взорвался на территории с/х предприятия под Белгородом
Сегодня, 14:27
С перевозчика в Белгороде пытались взыскать 1,2 млн, но суд сильно сократил штраф
Сегодня, 12:57
Энергетики удостоены президентских наград
Сегодня, 11:28