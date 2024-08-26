Одна смерть и одно спасение: белгородцам рассказали о происшествиях на воде за неделю

Известно, что во вторник, 20 августа, в реке Ворскле в Грайвороне утонул 78-летний мужчина. Его тело сотрудники МЧС достали из места, не оборудованного для купания. Близкие погибшего сообщили, что белгородец ушёл на рыбалку, но потом перестал выходить на связь. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.