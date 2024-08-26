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За неделю в Белгородской области один человек утонул, а второго удалось спасти

Одна смерть и одно спасение: белгородцам рассказали о происшествиях на воде за неделю

26 августа 2024, 11:29
Фото: 1MI

За неделю в Белгородской области один человек утонул, а второго удалось спасти

Два происшествия на воде случились в регионе за прошедшую неделю. Одно из них закончилось смертью утопающего, отметили в региональном ведомстве.

За прошедшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали два происшествия на воде, один из которых закончился летальным исходом.

Известно, что во вторник, 20 августа, в реке Ворскле в Грайвороне утонул 78-летний мужчина. Его тело сотрудники МЧС достали из места, не оборудованного для купания. Близкие погибшего сообщили, что белгородец ушёл на рыбалку, но потом перестал выходить на связь. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Второго тонувшего человека удалось вовремя спасти — он остался жив. Какую-либо дополнительную информацию в ведомстве не сообщили.

Отметим, что в конце июля в водоёме на базе отдыха в Старом Осколе нашли тело 15-летнего подростка. В тот же месяц на воде погибли мужчина и ещё один ребёнок.

МЧС сообщило о трагедии на рыбалке в Белгородской области
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