Одна смерть и одно спасение: белгородцам рассказали о происшествиях на воде за неделю

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
За прошедшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали два происшествия на воде, один из которых закончился летальным исходом.
Известно, что во вторник, 20 августа, в реке Ворскле в Грайвороне утонул 78-летний мужчина. Его тело сотрудники МЧС достали из места, не оборудованного для купания. Близкие погибшего сообщили, что белгородец ушёл на рыбалку, но потом перестал выходить на связь. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Второго тонувшего человека удалось вовремя спасти — он остался жив. Какую-либо дополнительную информацию в ведомстве не сообщили.
Отметим, что в конце июля в водоёме на базе отдыха в Старом Осколе нашли тело 15-летнего подростка. В тот же месяц на воде погибли мужчина и ещё один ребёнок.