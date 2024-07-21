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Updated Сегодня, 16:02

Фотография с места происшествия

Юный белгородец утонул в водоёме во время отдыха

21 июля 2024, 16:00
Фото: МЧС региона
Фотография с места происшествия
Подросток утонул в водоёме, находящемся вблизи старооскольской базы отдыха. Тело ребёнка нашли в необорудованном для купания месте. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Днём 21 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Старом Осколе на базе отдыха «Шоколад» пропал ребёнок 2009 года рождения. На место прибыли спасатели и водолазы, которые обыскали находящийся вблизи базы водоём.

Сообщается, что тело 15-летнего подростка нашли в месте, не оборудованном для купания.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Напомним, что 18 июля стало известно об утонувшем в регионе мужчине, а 9 июля в необорудованном месте утонул ещё один ребёнок.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Утонул#База отдыха#Ребёнок утонул
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