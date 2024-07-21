Юный белгородец утонул в водоёме во время отдыха

Днём 21 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Старом Осколе на базе отдыха «Шоколад» пропал ребёнок 2009 года рождения. На место прибыли спасатели и водолазы, которые обыскали находящийся вблизи базы водоём.