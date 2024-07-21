Юный белгородец утонул в водоёме во время отдыха

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:02
Днём 21 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Старом Осколе на базе отдыха «Шоколад» пропал ребёнок 2009 года рождения. На место прибыли спасатели и водолазы, которые обыскали находящийся вблизи базы водоём.
Сообщается, что тело 15-летнего подростка нашли в месте, не оборудованном для купания.
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
Напомним, что 18 июля стало известно об утонувшем в регионе мужчине, а 9 июля в необорудованном месте утонул ещё один ребёнок.