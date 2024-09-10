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В пока убыточном белгородском парке аттракционов назначили нового гендиректора

В пока убыточном белгородском парке аттракционов назначили нового гендиректора

10 сентября 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
Пост покинул Антон Ковалёв. Изменения произошли в начале сентября.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в компании «Парк аттракционов» теперь новый генеральный директор. Изменения произошли 5 сентября. Пост покинул Антон Ковалёв. Он руководил компанией с момента её основания. Вместо него новым генеральным директором стал Владимир Литовченко.

Компания «Парк аттракционов» зарегистрирована в Белгороде в 2022 году. Отрасль — деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Бенефициар — Владимир Зотов. Учредитель — фирма «Мастерфест». По итогам 2023 года убыток организации составил 66 млн рублей.

Напомним, в парке аттракционов в Белгороде уже почти завершили сборку колеса обозрения. Большая часть каркаса готова.

Дата открытия аттракциона пока неизвестна. Изначально планировалось открыть его ко Дню Победы, однако из-за усиливающихся обстрелов открытие отложили.

Представители парка также поделились информацией о том, как будет осуществляться эвакуация людей с колеса в случае ракетной угрозы. Колесо имеет несколько скоростных режимов, поэтому сотрудники парка будут ускорять его движение для быстрой эвакуации посетителей.

Колесо обозрения в белгородском парке аттракционов скоро откроют?
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Парк аттракционов#Убыток#Белгородский бизнес
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