В пока убыточном белгородском парке аттракционов назначили нового гендиректора

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в компании «Парк аттракционов» теперь новый генеральный директор. Изменения произошли 5 сентября. Пост покинул Антон Ковалёв. Он руководил компанией с момента её основания. Вместо него новым генеральным директором стал Владимир Литовченко.
Компания «Парк аттракционов» зарегистрирована в Белгороде в 2022 году. Отрасль — деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Бенефициар — Владимир Зотов. Учредитель — фирма «Мастерфест». По итогам 2023 года убыток организации составил 66 млн рублей.
Напомним, в парке аттракционов в Белгороде уже почти завершили сборку колеса обозрения. Большая часть каркаса готова.
Дата открытия аттракциона пока неизвестна. Изначально планировалось открыть его ко Дню Победы, однако из-за усиливающихся обстрелов открытие отложили.
Представители парка также поделились информацией о том, как будет осуществляться эвакуация людей с колеса в случае ракетной угрозы. Колесо имеет несколько скоростных режимов, поэтому сотрудники парка будут ускорять его движение для быстрой эвакуации посетителей.