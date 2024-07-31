«Наконец-то догадались»: вход в парк аттракционов Белгорода сделали бесплатным на год

«На самом деле сделали хуже. Платный вход убрали вместе с акциями „день рождения“, „радость каждому“. Я бы лучше 300 р. возвратных на карту оплатила и прокатала и 1000 в день рождения. А так, получается, все акции убрали. С двумя-тремя детьми парк стал неподъёмным по деньгам», — пишет в комментариях ещё одна белгородка.