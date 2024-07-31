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Аттракцион

«Наконец-то догадались»: вход в парк аттракционов Белгорода сделали бесплатным на год

31 июля 2024, 08:56
Фото: группа парка аттракционов «Калейдоскоп» в ВК
Аттракцион

Белгородцы смогут посещать «Калейдоскоп» бесплатно до августа 2025 года

Парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде объявил, что делает вход для посетителей бесплатным до августа 2025 года. При этом некоторые бонусные программы работать не будут. Местные жители считают, что это нужно было сделать давно.

Парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде сделал вход бесплатным. Как сообщили представители развлекательной зоны, с учётом положительного отклика от посетителей они решили продлить акцию на год.

Теперь свободный вход будет действовать до 6 августа 2025 года. Стоимость карты, на которой будут храниться средства гостей, составит 50 рублей.

В парке уточнили, что в этот период не будут работать акция «Ранний вход» и бонусы ко дню рождения.

Некоторые белгородцы сошлись во мнении, что вход в парк нужно было сделать бесплатным уже давно.

«Наконец-то вы поняли, что это провальная идея — наживаться просто за вход в парк! К вам и не ходили. Есть масса альтернативных интересных мест», — пишет одна белгородка.

«Наконец то, в самом начале об этом вам писала! Лучше поздно, чем никогда! Нельзя в такие места делать платный вход», — соглашается ещё одна горожанка.

Другие же белгородцы восторга не разделили.

«На самом деле сделали хуже. Платный вход убрали вместе с акциями „день рождения“, „радость каждому“. Я бы лучше 300 р. возвратных на карту оплатила и прокатала и 1000 в день рождения. А так, получается, все акции убрали. С двумя-тремя детьми парк стал неподъёмным по деньгам», — пишет в комментариях ещё одна белгородка.

Белгородцы смогут бесплатно зайти в парк аттракционов «Калейдоскоп»
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