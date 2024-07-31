«Наконец-то догадались»: вход в парк аттракционов Белгорода сделали бесплатным на год

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде сделал вход бесплатным. Как сообщили представители развлекательной зоны, с учётом положительного отклика от посетителей они решили продлить акцию на год.
Теперь свободный вход будет действовать до 6 августа 2025 года. Стоимость карты, на которой будут храниться средства гостей, составит 50 рублей.
В парке уточнили, что в этот период не будут работать акция «Ранний вход» и бонусы ко дню рождения.
Некоторые белгородцы сошлись во мнении, что вход в парк нужно было сделать бесплатным уже давно.
«Наконец-то вы поняли, что это провальная идея — наживаться просто за вход в парк! К вам и не ходили. Есть масса альтернативных интересных мест», — пишет одна белгородка.
«Наконец то, в самом начале об этом вам писала! Лучше поздно, чем никогда! Нельзя в такие места делать платный вход», — соглашается ещё одна горожанка.
Другие же белгородцы восторга не разделили.
«На самом деле сделали хуже. Платный вход убрали вместе с акциями „день рождения“, „радость каждому“. Я бы лучше 300 р. возвратных на карту оплатила и прокатала и 1000 в день рождения. А так, получается, все акции убрали. С двумя-тремя детьми парк стал неподъёмным по деньгам», — пишет в комментариях ещё одна белгородка.