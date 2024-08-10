Колесо обозрения в белгородском парке аттракционов скоро откроют?

Ранее представители парка также сообщили, как с колеса будут эвакуировать людей в случае ракетной опасности. У аттракциона есть несколько скоростных режимов, поэтому сотрудники «Калейдоскопа» будут ускорять движение колеса, чтобы как можно быстрее спустить гостей.