Колесо обозрения в белгородском парке аттракционов скоро откроют?

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Колесо обозрения в белгородском парке аттракционов почти смонтировали. Готова уже большая часть каркаса.
Когда откроют аттракцион — точно неизвестно. Сначала его планировали установить к Дню Победы, но из-за усилившихся обстрелов сроки перенеслись.
Ранее представители парка также сообщили, как с колеса будут эвакуировать людей в случае ракетной опасности. У аттракциона есть несколько скоростных режимов, поэтому сотрудники «Калейдоскопа» будут ускорять движение колеса, чтобы как можно быстрее спустить гостей.