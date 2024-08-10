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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Колесо обозрения в парке аттракционов в Белгороде

Колесо обозрения в белгородском парке аттракционов скоро откроют?

10 августа 2024, 17:06
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Колесо обозрения в парке аттракционов в Белгороде

Колесо в «Калейдоскопе» в Белгороде почти смонтировали

Почти смонтирован основной каркас аттракциона, заметил Telegram-канал «БелГородские подробности». Колесо должно было открыться ещё весной, но сроки сильно затянулись из-за обстрелов. Возможно, белгородцы смогут прокатиться на нём уже совсем скоро.

Колесо обозрения в белгородском парке аттракционов почти смонтировали. Готова уже большая часть каркаса.

Когда откроют аттракцион — точно неизвестно. Сначала его планировали установить к Дню Победы, но из-за усилившихся обстрелов сроки перенеслись.

Ранее представители парка также сообщили, как с колеса будут эвакуировать людей в случае ракетной опасности. У аттракциона есть несколько скоростных режимов, поэтому сотрудники «Калейдоскопа» будут ускорять движение колеса, чтобы как можно быстрее спустить гостей.

Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
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#Валерия Колесникова#Аттракционы#Белгород#Калейдоскоп#Обстрелы
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