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Published Сегодня, 06:31

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Аттракционы

Белгородцы смогут бесплатно зайти в парк аттракционов «Калейдоскоп»

16 июля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Аттракционы
Свободный вход будет действовать в парке на протяжении трёх недель — с 17 июля по 6 августа. Подробности сообщили в официальном Telegram-канале парка аттракционов.

На протяжении трёх недель вход в парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде будет свободным. Бесплатно зайти в парк можно будет с 17 июля по 6 августа включительно.

С чем связана такая акция, в официальной группе парка не сообщили, однако, вероятно, причина в предстоящем дне рождении: год назад, 6 августа, «Калейдоскоп» начал свою работу.

Напомним, что вход в парк стоит 300 рублей. Деньги начисляются на специальную карту, с которой затем их можно будет потратить на часть аттракционов. За дополнительные придётся доплачивать. Ранее белгородцев возмутили такие высокие цены: они сравнили их с сочинскими.

Уже был день, когда белгородцы могли попасть в парк бесплатно — в день открытия. Однако достать билеты оказалось непросто, поскольку их молниеносно разбирали.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Парк аттракционов#Калейдоскоп#Бесплатный вход
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