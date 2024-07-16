Белгородцы смогут бесплатно зайти в парк аттракционов «Калейдоскоп»

Напомним, что вход в парк стоит 300 рублей. Деньги начисляются на специальную карту, с которой затем их можно будет потратить на часть аттракционов. За дополнительные придётся доплачивать. Ранее белгородцев возмутили такие высокие цены: они сравнили их с сочинскими.