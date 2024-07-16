Белгородцы смогут бесплатно зайти в парк аттракционов «Калейдоскоп»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
На протяжении трёх недель вход в парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде будет свободным. Бесплатно зайти в парк можно будет с 17 июля по 6 августа включительно.
С чем связана такая акция, в официальной группе парка не сообщили, однако, вероятно, причина в предстоящем дне рождении: год назад, 6 августа, «Калейдоскоп» начал свою работу.
Напомним, что вход в парк стоит 300 рублей. Деньги начисляются на специальную карту, с которой затем их можно будет потратить на часть аттракционов. За дополнительные придётся доплачивать. Ранее белгородцев возмутили такие высокие цены: они сравнили их с сочинскими.
Уже был день, когда белгородцы могли попасть в парк бесплатно — в день открытия. Однако достать билеты оказалось непросто, поскольку их молниеносно разбирали.