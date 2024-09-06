«Новая фишка?» Белгородцы «докопались» до бордюров в парке Ленина

Реально ли эта недоработка возникла при реконструкции, а не была вызвана предыдущей планировкой у центральной аллеи парка, сказать сложно. Мы попытались рассмотреть на панорамах карт, как это выглядело раньше, и прочертили примерные линии, но того ракурса на онлайн-картах нет, визуально смотрится так, что там и раньше всё было далеко от идеальной геометрии.