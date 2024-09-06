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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Белгороде бордюры на главной аллее в парке Ленина вызвали вопросы от горожан

«Новая фишка?» Белгородцы «докопались» до бордюров в парке Ленина

6 сентября 2024, 11:37
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

В Белгороде бордюры на главной аллее в парке Ленина вызвали вопросы от горожан

Реконструкция центрального парка продолжается, а белгородцы находят новые «косяки». На этот раз — кривые бордюры на главной аллее. Как это выглядит?

Реконструкция центрального парка в Белгороде идёт полным ходом. Но не обошлось и без проблем. В конце августа белгородцы пожаловались на мусор, оставленный строителями в общественном пространстве. Его просто засыпали землёй, а не вывезли. А недавно выяснилось, что на главной аллее ограничивающие газоны бордюры установлены не по прямой. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Электромир Максимова».

На свой пост он добавил фразу: «Это не кривые руки строителей, а новая фишка парка Ленина?»

Журналистка Бел.Ру побывала в парке и удостоверилась в кривизне бордюров. Так и есть, некоторые блоки немного отклоняются от основной линии. Такие есть на нескольких клумбах у главной входной арки.

Возможно, строители не рассчитали длину более коротких сторон клумб и решили не отрезать часть бордюрных камней, а просто установить их под небольшим углом, чтобы прямоугольник был замкнут. Если считать это основной задачей специалистов — то они справились.

Исправят ли проблему, да и является ли это проблемой, пока неизвестно. Отметим, что если у вас нет цели обнаружить этот недостаток, то на обычной прогулке это не бросается в глаза.

Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

Реально ли эта недоработка возникла при реконструкции, а не была вызвана предыдущей планировкой у центральной аллеи парка, сказать сложно. Мы попытались рассмотреть на панорамах карт, как это выглядело раньше, и прочертили примерные линии, но того ракурса на онлайн-картах нет, визуально смотрится так, что там и раньше всё было далеко от идеальной геометрии.

Фото: карты Яндекса
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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Реконструкция#Эксклюзив#Белгород#Клумбы
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