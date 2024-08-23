В Белгороде отреставрируют арку на входе в Центральный парк

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Чтобы сохранить объект культурного наследия местного значения «Ворота у входа в Центральный парк культуры и отдыха» Белгорода при проведении ремонтно-реставрационных работ, разработают научно-проектную документацию за 960 тысяч рублей.
До 30 августа заявки на разработку можно будет подать. Заказчик — УКС администрации Белгорода.
Подрядчик проведёт предварительные работы, комплексные научные исследования, сделает эскизный проект, рабочую проектно-сметную документацию, научно-реставрационный отчёт. Всё это согласует государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации, а после — управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.
Также сделают документальную съёмку в процессе проведения натурных исследований существующего состояния памятника.
Напомним, что недавно в парке заметили большое скопление мусора.