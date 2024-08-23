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Арка на входе в Центральный парк в Белгороде

В Белгороде отреставрируют арку на входе в Центральный парк

23 августа 2024, 11:15
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
Арка на входе в Центральный парк в Белгороде
960 тысяч рублей выделили на разработку документации для реконструкции ворот на входе в Центральный парк Белгорода. Арка считается объектом культурного наследия местного значения.

Чтобы сохранить объект культурного наследия местного значения «Ворота у входа в Центральный парк культуры и отдыха» Белгорода при проведении ремонтно-реставрационных работ, разработают научно-проектную документацию за 960 тысяч рублей.

До 30 августа заявки на разработку можно будет подать. Заказчик — УКС администрации Белгорода.

Подрядчик проведёт предварительные работы, комплексные научные исследования, сделает эскизный проект, рабочую проектно-сметную документацию, научно-реставрационный отчёт. Всё это согласует государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации, а после — управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

Также сделают документальную съёмку в процессе проведения натурных исследований существующего состояния памятника.

Напомним, что недавно в парке заметили большое скопление мусора.

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