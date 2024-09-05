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Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Село в Белгородской области попало под удар ВСУ

Повреждены фасады домов, машина и газовая труба: ВСУ атаковали белгородское село

5 сентября 2024, 18:21
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Село в Белгородской области попало под удар ВСУ

По предварительным данным, никто не пострадал. Но есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
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ВСУ

По данным губернатора, под удар ВСУ попало село Грузское в Борисовском районе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

В селе в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Осколки посекли легковой автомобиль. На территории частного дома повреждены хозпостройка, газовая труба и линия электроснабжения. Также пострадал трактор, который стоял рядом.

Информация о последствиях уточняется. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, под обстрелом также оказалось Шебекино. Погиб один человек. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Борисовский район#Трактор#Белгород#ВСУ#Грузское#Атака#Разрушения
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