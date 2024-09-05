Повреждены фасады домов, машина и газовая труба: ВСУ атаковали белгородское село

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
По данным губернатора, под удар ВСУ попало село Грузское в Борисовском районе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.
В селе в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Осколки посекли легковой автомобиль. На территории частного дома повреждены хозпостройка, газовая труба и линия электроснабжения. Также пострадал трактор, который стоял рядом.
Информация о последствиях уточняется. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, под обстрелом также оказалось Шебекино. Погиб один человек. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.