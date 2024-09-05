«Помощь только на словах?» Белгородка — о мерах поддержки для предпринимателей

Белгородские предприниматели пожаловались на «помощь только на словах»

Из-за непрекращающихся уже почти три года обстрелов в Белгородской области страдают не только дома и люди, но и бизнес. Чтобы поддержать предпринимателей, власти решили временно освободить их от уплаты налогов и взносов. Одна из жительниц не смогла получить помощь, губернатор объяснил причину.