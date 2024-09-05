«Помощь только на словах?» Белгородка — о мерах поддержки для предпринимателей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение об отсрочке налогов и взносов для предпринимателей Белгородской области, которые пострадали из-за сложной обстановки в регионе. Одна из представительниц бизнес-сообщества пожаловалась, что, вероятно, распоряжение не дошло до налоговых органов.
Жительница написала: «Это опять была помощь только на словах? Прибыль упала ниже плинтуса! Прошу дать ответ, почему распоряжение не дошло до налоговой?»
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что распоряжение было получено, и уточнил, что решение касается только бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ и расположенного в приграничных муниципальных центрах.
«Если вы из Шебекино, например, или Грайворона, пожалуйста, обращайтесь в налоговую инспекцию. Если что-то не получится, звоните мне в приёмную», — сказал глава региона в прямом эфире.