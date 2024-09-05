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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:02

Белгородские предприниматели пожаловались на «помощь только на словах»

«Помощь только на словах?» Белгородка — о мерах поддержки для предпринимателей

5 сентября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские предприниматели пожаловались на «помощь только на словах»

Из-за непрекращающихся уже почти три года обстрелов в Белгородской области страдают не только дома и люди, но и бизнес. Чтобы поддержать предпринимателей, власти решили временно освободить их от уплаты налогов и взносов. Одна из жительниц не смогла получить помощь, губернатор объяснил причину.
Сюжет
Налоги

Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение об отсрочке налогов и взносов для предпринимателей Белгородской области, которые пострадали из-за сложной обстановки в регионе. Одна из представительниц бизнес-сообщества пожаловалась, что, вероятно, распоряжение не дошло до налоговых органов.

Жительница написала: «Это опять была помощь только на словах? Прибыль упала ниже плинтуса! Прошу дать ответ, почему распоряжение не дошло до налоговой?»

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что распоряжение было получено, и уточнил, что решение касается только бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ и расположенного в приграничных муниципальных центрах.

«Если вы из Шебекино, например, или Грайворона, пожалуйста, обращайтесь в налоговую инспекцию. Если что-то не получится, звоните мне в приёмную», — сказал глава региона в прямом эфире.
Кто из белгородских предпринимателей может получить отсрочку по налогам?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Налоги#Бизнес#Новости Белгорода#Поддержка#Предприниматели#Белгород#Обстрел
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