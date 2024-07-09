«У нас дырявые карманы». О чём говорят предприниматели из Грайворона?

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
На почти пустом рынке Грайворона бокс Александра выделяется очень сильно. Среди белых закрытых ставней на солнце блестят разложенные инструменты, детали и запчасти — буквально светятся. Сам Александр совсем не сияет.
«Я продавец. Это моя точка. Ситуация плохая. На самом деле. Всё время в напряжении, страхе. Ничего хорошего. Всё время бах-трах. На стоянку прилетело. Людей… Смотрите сами. Здесь никого нет».
При этом, по словам предпринимателя, ИП нужно постоянно платить деньги за аренду и ситуация складывается «плачевная». Обращались и за поддержкой.
«Мы не считаемся пострадавшими, поэтому нам особо ничего не положено. По десять тысяч выплатили за то, что мы жители местные. Единоразово. И всё».
В родном селе Александра, Луговке, постоянно случаются «прилёты». В Грайвороне ситуация чуть лучше, но не сильно — «рынок разбит».
«Хотелось бы снижения аренды и улучшения безопасности в плане дронов. Сейчас вот мы стоим и не знаем, что на нас сверху прилетит. Люди боятся дронов — вдруг будет „прилёт“? Все разбежались. Бабушки ещё как-то ходят, а молодёжи нет. Нет уверенности в завтрашнем дне. Нет такого, что я чувствую себя в безопасности. Это самое обидное и страшное».
У предпринимателя трое детей, за судьбу которых он переживает.
«В школу не ходят. Заработка нет. Всё, жизнь остановилась. Мысли уехать посещают постоянно. Потому что нет жизни. В постоянном страхе. Не знаешь, как жить. Нам просто деваться некуда. У нас дырявые карманы. С чем ехать? Что ждать? Детей, мою супругу, мою маму — что мне с ними делать? Я должен им каждый день класть кусок хлеба на стол. Каждый день. Вы сами понимаете, что очень с детьми сложно».
Младшей дочери Александра — год и семь месяцев, старшей — 11 лет. Ещё есть сын, которому шесть лет.
«Как-то живём. Но боимся. Боимся, что ночью прилетит к нам в дом. В Безымено что творится. Сегодня-завтра, и…»
Рынок Грайворона — частный. Предприниматели обращались к владельцу за снижением аренды, но на уступки не пошли.
«Чтобы нам остаться на плаву, нужно, чтобы не было аренды. Или хотя бы минимальная сумма. Может, какие-нибудь субсидии. Я уже с ними разговаривал [с владельцами рынка]. Может, вам от государства дотации? Пока нам говорят — ничего хорошего вы не дождётесь».
На рынке журналисты Бел.Ру встретили также Сусанну, торгующую сладостями. Вместе с ней на точке сидела её знакомая Сима. Обе женщины рассказали, что они из Козинки. Сима перебралась в Грайворон в марте, с началом обстрелов, а Сусанна каждый день ездит в родное село туда и обратно. Торговлю при этом они не сворачивают, хоть и идут дела туго. Особенно в ракетную опасность.
«Торговли нет. За сегодня две тысячи выручила. А вчера — всего тысячу. Аренда — пять тысяч в месяц. Никого нет, всё закрыто. А жить надо нам дальше. Живём. С одной стороны — страшно, с другой стороны — уже привыкли, что стреляют», — рассказала Сусанна.
Из поддержки от властей на данном этапе — выплата в 10 тыс. рублей как местным жителям в приграничье.
«Государство, как может, помогает. Спасибо, конечно, большое».
А вот мнение Симы по данному вопросу не такое позитивное.
«Жалуйся, не жалуйся — ничего не будет. Теперь точно сидим тут, как в Донецке. Точно-точно!»
Подробнее о жизни двух женщин читайте в отдельной публикации Бел.Ру.
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев сообщил в своём Telegram-канале, что бизнес муниципалитета получит поддержку на федеральном уровне.
«Эта помощь очень важна и крайне необходима для бизнеса. Работу по приему заявок, составлению актов продолжает вести управление экономического развития администрации горокруга».
Чиновник отметил, что работа по сбору заявок от предпринимателей завершилась. На данный момент в числе 269 заявок в министерстве экономического развития и промышленности от грайворонских предпринимателей на утверждении находятся 40 заявок и ещё 22 заявки — на рассмотрении.
Больше историй из жизни Грайворона сегодня читайте в цикле публикаций Бел.Ру.