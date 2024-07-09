«У нас дырявые карманы». О чём говорят предприниматели из Грайворона?

На рынке журналисты Бел.Ру встретили также Сусанну, торгующую сладостями. Вместе с ней на точке сидела её знакомая Сима. Обе женщины рассказали, что они из Козинки. Сима перебралась в Грайворон в марте, с началом обстрелов, а Сусанна каждый день ездит в родное село туда и обратно. Торговлю при этом они не сворачивают, хоть и идут дела туго. Особенно в ракетную опасность.