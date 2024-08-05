«Езжайте в Москву»: белгородский бизнес ждёт компенсаций урона из-за согласований

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
На данный момент в Министерство экономического развития подана 71 заявка от предпринимателей. На данный момент из них одобрено уже 53. В общей сумме на 90 млн рублей. Решение ожидается на этой неделе.
Кроме того, четыре субъекта малого и среднего предпринимательства в Грайворонском горокруге получили кредит под 1% и ещё 13 находятся в очереди на его получение.
Однако, как рассказал замгубернатора Гладский, что касается ранее выделенных средств на компенсацию, то в остатке на данный момент всё ещё находятся 365 млн рублей. По поводу того, каким предприятиям уже успели и каким не успели предоставить компенсации, проведут дополнительные проверки. Как оказалось, некоторые списки предприятий до сих пор с Минфином РФ и Казначейством не согласованы.
«Надо — езжайте в Москву, согласовывайте», — заявил губернатор на очередную задержку согласования и поручил закончить «эту историю» до конца недели.
Проблемы с задержками обсуждали ещё 22 июля. Министерство экономики Белгородской области также объяснило их процессом оформления и согласования в правительстве РФ. Оставшиеся финансовые средства пообещали выплатить оперативно.