«Езжайте в Москву»: белгородский бизнес ждёт компенсаций урона из-за согласований

Однако, как рассказал замгубернатора Гладский, что касается ранее выделенных средств на компенсацию, то в остатке на данный момент всё ещё находятся 365 млн рублей. По поводу того, каким предприятиям уже успели и каким не успели предоставить компенсации, проведут дополнительные проверки. Как оказалось, некоторые списки предприятий до сих пор с Минфином РФ и Казначейством не согласованы.