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Published Сегодня, 09:03

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Материальная помощь

«Езжайте в Москву»: белгородский бизнес ждёт компенсаций урона из-за согласований

5 августа 2024, 09:03
Фото: 1MI
Материальная помощь

В Белгородской области должны устранить задержки выплат компенсаций МСП

Для восстановления экономики белгородские предприниматели получают компенсации. Однако, как вскрылось ранее, не все местные МСП смогли получить свои выплаты. На данный момент также имеются задержки. До конца недели пообещали выплатить всю компенсацию. Также проверят, кто их уже получил, а кто нет.

На данный момент в Министерство экономического развития подана 71 заявка от предпринимателей. На данный момент из них одобрено уже 53. В общей сумме на 90 млн рублей. Решение ожидается на этой неделе.

Кроме того, четыре субъекта малого и среднего предпринимательства в Грайворонском горокруге получили кредит под 1% и ещё 13 находятся в очереди на его получение.

Однако, как рассказал замгубернатора Гладский, что касается ранее выделенных средств на компенсацию, то в остатке на данный момент всё ещё находятся 365 млн рублей. По поводу того, каким предприятиям уже успели и каким не успели предоставить компенсации, проведут дополнительные проверки. Как оказалось, некоторые списки предприятий до сих пор с Минфином РФ и Казначейством не согласованы.

«Надо — езжайте в Москву, согласовывайте», — заявил губернатор на очередную задержку согласования и поручил закончить «эту историю» до конца недели.

Проблемы с задержками обсуждали ещё 22 июля. Министерство экономики Белгородской области также объяснило их процессом оформления и согласования в правительстве РФ. Оставшиеся финансовые средства пообещали выплатить оперативно.

Выплаты компенсаций белгородскому МСП задерживаются из-за процесса согласования
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