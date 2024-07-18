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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Гладков рассказал подробности отсрочки по налогам для белгородского бизнеса

Кто из белгородских предпринимателей может получить отсрочку по налогам?

18 июля 2024, 17:16
Фото: 1MI

Гладков рассказал подробности отсрочки по налогам для белгородского бизнеса

Подробности губернатор сообщил в социальных сетях. Он также отметил, что отсрочка позволяет перенести оплату налогов на 2025 год.
Сюжет
Налоги

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, на заседании правительства РФ приняли решение, которое позволяет получить отсрочку по уплате налогов и страховых платежей предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям.

Речь идёт о тех, кто зарегистрирован на территории Белгородской области, и пострадал от обстрелов ВСУ, или чей доход сократился на 30% из-за текущей оперативной обстановки.

Эта отсрочка позволяет перенести оплату налогов на 2025 год и в течение года равными долями ежемесячно эти выплаты произвести.

Напомним, ранее стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о продолжении действия отсрочки налогов для бизнесменов из Белгородской области.

По его словам, это прибавит устойчивости местному предпринимательству. В результате бизнесу будет доступно больше рабочего капитала для различных целей, включая выплату зарплат работникам и приобретение материалов и техники.

Белгородскому бизнесу продлили отсрочку по налогам
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Налоги#Бизнес#Предприниматели#Отсрочка#Белгород#Обстрелы ВСУ#Российское правительство
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