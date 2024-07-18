Кто из белгородских предпринимателей может получить отсрочку по налогам?

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, на заседании правительства РФ приняли решение, которое позволяет получить отсрочку по уплате налогов и страховых платежей предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям.
Речь идёт о тех, кто зарегистрирован на территории Белгородской области, и пострадал от обстрелов ВСУ, или чей доход сократился на 30% из-за текущей оперативной обстановки.
Эта отсрочка позволяет перенести оплату налогов на 2025 год и в течение года равными долями ежемесячно эти выплаты произвести.
Напомним, ранее стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о продолжении действия отсрочки налогов для бизнесменов из Белгородской области.
По его словам, это прибавит устойчивости местному предпринимательству. В результате бизнесу будет доступно больше рабочего капитала для различных целей, включая выплату зарплат работникам и приобретение материалов и техники.