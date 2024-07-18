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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Белгороде несмотря на сокращение населения растёт число объектов МСП

Население падает, бизнес растёт: как считают плотность МСП в Белгороде

18 июля 2024, 12:04
Фото: 1MI

В Белгороде несмотря на сокращение населения растёт число объектов МСП

В городской администрации прогнозируют рост плотности бизнеса и падение населения в Белгороде в 2024 году. Какие данные брали для расчёта?

Мэрия Белгорода прогнозирует рост плотности бизнеса в областной столице региона. 8 июля мэр Валентин Демидов рассказал, что на данный момент этот показатель в городе равен 655 хозяйственных субъектов на 10 тысяч населения. На конец 2024 года предполагается, что плотность достигнет 667.

Белгород сохраняет лидирующие позиции в ЦФО. По плотности бизнеса в 2023 году город занял второе место. Редакция Бел.Ру решила уточнить у администрации, как этот показатель считался.

При расчёте использовались данные среднегодовой численности населения в 2023 году. Такие данные предоставляет Белгородстат. В 2021 году в Белгороде проживало 391,7 тысячи человек, а количество субъектов МСП было 21,77 тысячи. В 2022 году население и бизнесы сократились — 337,2 тысячи человек и 21,46 тысячи МСП. Для 2023 года эти показатели такие — 331,2 тысячи белгородцев и 21,72 тысячи предприятий.

В 2024 году предполагается, что население составит 327,2 тысячи человек, а количество субъектов вырастет до 21,81 тысячи субъектов МСП.

Мэр Белгорода: Прогнозируем рост показателя плотности бизнеса к концу 2024 года
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