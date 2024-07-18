Население падает, бизнес растёт: как считают плотность МСП в Белгороде

При расчёте использовались данные среднегодовой численности населения в 2023 году. Такие данные предоставляет Белгородстат. В 2021 году в Белгороде проживало 391,7 тысячи человек, а количество субъектов МСП было 21,77 тысячи. В 2022 году население и бизнесы сократились — 337,2 тысячи человек и 21,46 тысячи МСП. Для 2023 года эти показатели такие — 331,2 тысячи белгородцев и 21,72 тысячи предприятий.