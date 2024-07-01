«Они могут обанкротиться». Епанчинцев рассказал Гладкову о белгородском бизнесе

Однозначно есть проблема в сфере оказания образовательным услуг детям — «необходимо помогать». Главное, уверен губернатор, чтобы лишнюю помощь не получили предприятия, в ней не нуждающиеся. От Епанчинцева глава региона потребовал перечень бизнесов, страдающих от обстрелов больше всего.