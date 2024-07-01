«Они могут обанкротиться». Епанчинцев рассказал Гладкову о белгородском бизнесе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как отметил в разговоре с Вячеславом Гладковым уполномоченный по защите прав предпринимателей Владислав Епанчинцев, бизнес в Белгородской области столкнулся с рядом проблем.
«Вопрос с собственниками недвижимости, в том числе в Шебекинском городском округе и в Белгороде. Они несут большие убытки, и платить налоги нечем. В конце года они будут вынуждены либо обанкротиться, либо ещё что. Мы можем провести ещё одну встречу с такими предпринимателями. Их довольно много, и вопрос компенсации МРОТ их не спасёт», — заявил Епанчинцев.
Гладков отметил, что вопрос такой действительно есть.
«Моё предложение — чтобы эта помощь была адресная. Не у всех всё плохо. Экономика в целом по итогам 2023 года растёт», — считает Гладков.
Однозначно есть проблема в сфере оказания образовательным услуг детям — «необходимо помогать». Главное, уверен губернатор, чтобы лишнюю помощь не получили предприятия, в ней не нуждающиеся. От Епанчинцева глава региона потребовал перечень бизнесов, страдающих от обстрелов больше всего.
«Этот проблемный этап — временный. Нам нужно, чтобы бизнес не только остался на плаву, но и продолжил развитие».
Уполномоченный по бизнесу пообещал предоставить список к четвергу. Гладков готов выделить на его анализ пять дней.
Ранее Епанчинцев заявил, что региональное минэкономразвития медленно реагирует на существующие угрозы, а получение помощи затрудняется бюрократическими проволочками.