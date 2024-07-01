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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:36

Ряду белгородских предприятий грозит банкротство

«Они могут обанкротиться». Епанчинцев рассказал Гладкову о белгородском бизнесе

1 июля 2024, 10:29
Фото: 1MI

Ряду белгородских предприятий грозит банкротство

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев сообщил во время оперсовещания губернатору Вячеславу Гладкову, что ряд предприятий региона может обанкротиться из-за сложной ситуации.

Как отметил в разговоре с Вячеславом Гладковым уполномоченный по защите прав предпринимателей Владислав Епанчинцев, бизнес в Белгородской области столкнулся с рядом проблем.

«Вопрос с собственниками недвижимости, в том числе в Шебекинском городском округе и в Белгороде. Они несут большие убытки, и платить налоги нечем. В конце года они будут вынуждены либо обанкротиться, либо ещё что. Мы можем провести ещё одну встречу с такими предпринимателями. Их довольно много, и вопрос компенсации МРОТ их не спасёт», — заявил Епанчинцев.

Гладков отметил, что вопрос такой действительно есть.

«Моё предложение — чтобы эта помощь была адресная. Не у всех всё плохо. Экономика в целом по итогам 2023 года растёт», — считает Гладков.

Однозначно есть проблема в сфере оказания образовательным услуг детям — «необходимо помогать». Главное, уверен губернатор, чтобы лишнюю помощь не получили предприятия, в ней не нуждающиеся. От Епанчинцева глава региона потребовал перечень бизнесов, страдающих от обстрелов больше всего.

«Этот проблемный этап — временный. Нам нужно, чтобы бизнес не только остался на плаву, но и продолжил развитие».

Уполномоченный по бизнесу пообещал предоставить список к четвергу. Гладков готов выделить на его анализ пять дней.

Ранее Епанчинцев заявил, что региональное минэкономразвития медленно реагирует на существующие угрозы, а получение помощи затрудняется бюрократическими проволочками.

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