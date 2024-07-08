Гладков рассказал о новых выплатах пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
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Updated Сегодня, 10:37
На еженедельном оперативном заседании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков заявил, что до конца недели предприниматели, пострадавшие от обстрелов, получат субсидии в размере трёх минимальных оплат труда для компенсации ущерба. На эти цели из областного бюджета при необходимости собираются дополнительно выделить 200 млн рублей.
На возмещение затрат по оплате труда работников малого и среднего бизнеса потребительского рынка определены 1150 потенциальных получателей на сумму 714,6 млн рублей. Общий объём финансирования предусмотрен для 360 получателей на сумму 264 млн рублей.
На первом этапе выплатили 24,8 млн рублей 30 субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области. На второй этап, который проходил со 2 по 6 июля, выделили 239,2 млн рублей. Поступило 269 заявок на сумму 292,2 млн рублей. С 9 по 11 июля будут заключены соглашения по 185 заявкам на общую сумму 209,3 млн рублей. Средства будут перечислены в эту пятницу, 12 июля. Остаток перенесут на третий этап.
Уже получили субсидии на компенсацию ущерба 92 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 335,6 миллиона рублей. На первом и втором этапах на эти цели было выделено 700 миллионов рублей. Остаток средств, 364,4 миллиона рублей, также перенесут на третий этап. Отбор завершится 12 июля. Заключать соглашения по заявкам будут с 16 по 18 июля.
Как сообщили на заседании, без компенсации остались или пострадали повторно 642 субъекта МСП на общую сумму около 5 миллиардов рублей.
Напомним, ранее белгородские предприниматели уже получили 340 млн рублей государственной поддержки на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ.