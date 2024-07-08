Гладков рассказал о новых выплатах пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

На первом этапе выплатили 24,8 млн рублей 30 субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области. На второй этап, который проходил со 2 по 6 июля, выделили 239,2 млн рублей. Поступило 269 заявок на сумму 292,2 млн рублей. С 9 по 11 июля будут заключены соглашения по 185 заявкам на общую сумму 209,3 млн рублей. Средства будут перечислены в эту пятницу, 12 июля. Остаток перенесут на третий этап.