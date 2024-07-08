Пострадавшие субъекты МСП Белгородской области получат выплаты 19 июля

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Во время оперативного совещания власти обсудили вопрос предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам МСП. По данным Гладского, остаток средств для перечисления составил 364,4 млн рублей.
Количество субъектов, которые не получили компенсацию или повторно пострадавшие, — 642. Речь идёт о сумме в 4,7 млрд рублей.
Эта сумма не может быть точной, так как некоторые из ущербов оценены самими предприятиями и нет независимой оценки.
Дмитрий Гладский
На сегодняшний день подготовили пакеты документов на выплаты 266 субъектам. Из них заявки подали 175 на сумму 294 млн рублей, планируют подать до 12 июля заявки 51 субъект на сумму 87 млн рублей, а в четвёртый отбор хотят попасть 322 предприятия. От подачи заявок отказались 94 субъекта.
Соглашение с представителями МСП подпишут с 16 по 18 июля, а выплату произведут 19 июля.