bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Пострадавшие субъекты МСП Белгородской области получат выплаты 19 июля

Пострадавшие субъекты МСП Белгородской области получат выплаты 19 июля

8 июля 2024, 07:07
Фото: 1MI
Остаток средств для перечисления составил 364,4 млн рублей. Об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Гладский.
Сюжет
Выплаты

Во время оперативного совещания власти обсудили вопрос предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам МСП. По данным Гладского, остаток средств для перечисления составил 364,4 млн рублей.

Количество субъектов, которые не получили компенсацию или повторно пострадавшие, — 642. Речь идёт о сумме в 4,7 млрд рублей.

Эта сумма не может быть точной, так как некоторые из ущербов оценены самими предприятиями и нет независимой оценки.
Дмитрий Гладский

На сегодняшний день подготовили пакеты документов на выплаты 266 субъектам. Из них заявки подали 175 на сумму 294 млн рублей, планируют подать до 12 июля заявки 51 субъект на сумму 87 млн рублей, а в четвёртый отбор хотят попасть 322 предприятия. От подачи заявок отказались 94 субъекта.

Соглашение с представителями МСП подпишут с 16 по 18 июля, а выплату произведут 19 июля.

24 белгородских предприятия МСП в сфере потребрынка отказались от выплат
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 270 белгородских предприятий запросили поддержкуГладков: МСП в Белгородской области получил господдержку на 340 млн рублейПредпринимателям от общепита в Белгороде сделают послабление
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Субсидии#Предприятия#Ущерб#Документы#Выплаты#Оперативное совещание#Компенсации#Белгород#МСП#Дмитрий Гладский
Подпишитесь
Авто наехало на взрывоопасный предмет в белгородском приграничье, есть раненые
Сегодня, 06:29
В Белгородской области девять храмов разрушены в результате атак ВСУ
Сегодня, 07:13
Гладков: ВСУ намерено поджигают технику аграриев в полях
Сегодня, 06:29
Чего ждать белгородцам от следующей «платёжки»?
5 июля, 15:15
Почти 270 белгородских предприятий запросили поддержку
Сегодня, 06:33
24 белгородских предприятия МСП в сфере потребрынка отказались от выплат
Сегодня, 06:49