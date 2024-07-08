Пострадавшие субъекты МСП Белгородской области получат выплаты 19 июля

На сегодняшний день подготовили пакеты документов на выплаты 266 субъектам. Из них заявки подали 175 на сумму 294 млн рублей, планируют подать до 12 июля заявки 51 субъект на сумму 87 млн рублей, а в четвёртый отбор хотят попасть 322 предприятия. От подачи заявок отказались 94 субъекта.