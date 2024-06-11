Предпринимателям от общепита в Белгороде сделают послабление

Также владельцы точек по продаже кваса, лимонада, кофе, овощей и фруктов могут не торговать продукцией в случае ухудшения оперативной обстановки. Мэрия Белгорода автоматически продлит срок действия договоров на размещение точки и не будет взимать дополнительную плату.