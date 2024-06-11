Предпринимателям от общепита в Белгороде сделают послабление

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Администрация Белгорода освобождает предпринимателей малого и среднего бизнеса от платы за размещения сезонных кафе в этом году. Главное условие — летние площадки должны находиться при стационарном заведении.
При этом все сезонные кафе должны быть оснащены укрытием или помещением без окон, аптечками, бронеплёнкой на стеклянных поверхностях, а персонал — пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи.
Также владельцы точек по продаже кваса, лимонада, кофе, овощей и фруктов могут не торговать продукцией в случае ухудшения оперативной обстановки. Мэрия Белгорода автоматически продлит срок действия договоров на размещение точки и не будет взимать дополнительную плату.
Напомним, летние площади кафе и ресторанов открылись 1 июня по решению оперативного штаба Белгородской области. Заведения общепита обязаны обеспечивать безопасность посетителей, а гости сезонных кафе должны быть готовы прервать свой отдых в случае сигнала о ракетной опасности.