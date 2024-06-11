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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Кафе

Предпринимателям от общепита в Белгороде сделают послабление

11 июня 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Кафе

Субъекты МСП в Белгороде освободят от платы за размещение летних кафе

Городских предпринимателей освободят от платы за размещение летних кафе. Подробнее об условиях рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация Белгорода освобождает предпринимателей малого и среднего бизнеса от платы за размещения сезонных кафе в этом году. Главное условие — летние площадки должны находиться при стационарном заведении.

При этом все сезонные кафе должны быть оснащены укрытием или помещением без окон, аптечками, бронеплёнкой на стеклянных поверхностях, а персонал — пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Также владельцы точек по продаже кваса, лимонада, кофе, овощей и фруктов могут не торговать продукцией в случае ухудшения оперативной обстановки. Мэрия Белгорода автоматически продлит срок действия договоров на размещение точки и не будет взимать дополнительную плату.

Напомним, летние площади кафе и ресторанов открылись 1 июня по решению оперативного штаба Белгородской области. Заведения общепита обязаны обеспечивать безопасность посетителей, а гости сезонных кафе должны быть готовы прервать свой отдых в случае сигнала о ракетной опасности.

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#Евгения Литовченко#Город#Белгородская область#Аренда#Бизнес#Новости Белгорода#Кафе#Белгород#МСП#Рестораны
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