Белгородская область получила 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу

Белгородское правительство начало выдачу пострадавшему от обстрелов ВСУ крупному и среднему бизнесу 1 млрд рублей. Несколько дней назад региону выделили ещё 264 млн рублей, которые пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства. Большую часть средств направят потребительским рынкам.