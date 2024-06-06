Белгородская область получила 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Белгородское правительство начало выдачу пострадавшему от обстрелов ВСУ крупному и среднему бизнесу 1 млрд рублей. Несколько дней назад региону выделили ещё 264 млн рублей, которые пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства. Большую часть средств направят потребительским рынкам.
Глава региона отметил, что часть денег уйдёт и к бизнесу Белгорода, который помогал вывозить детей в безопасные регионы.
Например, в городе Белгороде, когда мы остановили из-за постоянных обстрелов работу школ, детских садов, большое количество детей было отправлено в другие регионы. И в сфере услуг, которая помогала детям, например, развиваться, предоставление услуг стало уже по понятным причинам невозможно. Конечно, бизнесу нужно помогать, что мы и стараемся делать.
Вячеслав Гладков
Напомним, что всего по поручению президента России Владимира Путина на поддержку Белгородской области выделили более 2 млрд рублей.