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Белгородская область получила 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу

Белгородская область получила 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу

6 июня 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Деньги выделили из федерального бюджета. О дополнительно выделенных средствах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородское правительство начало выдачу пострадавшему от обстрелов ВСУ крупному и среднему бизнесу 1 млрд рублей. Несколько дней назад региону выделили ещё 264 млн рублей, которые пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства. Большую часть средств направят потребительским рынкам.

Глава региона отметил, что часть денег уйдёт и к бизнесу Белгорода, который помогал вывозить детей в безопасные регионы.

Например, в городе Белгороде, когда мы остановили из-за постоянных обстрелов работу школ, детских садов, большое количество детей было отправлено в другие регионы. И в сфере услуг, которая помогала детям, например, развиваться, предоставление услуг стало уже по понятным причинам невозможно. Конечно, бизнесу нужно помогать, что мы и стараемся делать.
Вячеслав Гладков

Напомним, что всего по поручению президента России Владимира Путина на поддержку Белгородской области выделили более 2 млрд рублей.

Белгородский бизнес начал получать деньги из 1 млрд рублей федеральной поддержки
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Малый и средний бизнес#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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