Мэр Белгорода: Прогнозируем рост показателя плотности бизнеса к концу 2024 года

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Согласно представленному Валентином Демидовым реестру, по состоянию на 10 апреля в Белгороде работало 21 809 субъектов МСП. 99% ИП и 90,2% юрлиц относятся к категории микропредприятий. В отраслевом разрезе преобладают предприятия в сфере транспорта, торговли, строительства.
По плотности бизнеса Белгород — в числе лидеров городов в ЦФО. По итогам 2023 года областная столица сохранила второе место по данному показателю — 665 хозяйствующих субъектов на 10 тыс. населения. При этом к концу 2024 года прогнозируют рост плотности до 667.
«Прогнозировать положительную тенденцию позволяют меры поддержки на региональном и муниципальных уровнях», — считает глава администрации.
Так, субъектам МСП предоставили по итогам первого квартала на льготных условиях 111 объектов имущества. В сфере имущественных отношений также подразумеваются следующие меры:
Кроме того, в течение года будет традиционная помощь в виде субсидий частным детским садам на возмещение затрат за оплату коммунальных услуг.
В сфере потребительского рынка предусмотрены освобождение отплаты за размещение сезонных кафе в 2024 году и право не размещать НТО по продаже кваса, лимонада, бахчевых в случае ухудшения оперативной обстановки с продлением срока действия договоров.
«Несмотря на непростую ситуацию в городе, предприниматели готовы инвестировать в развитие нашей экономики. Наша задача — максимально помочь в этом бизнесе», — добавил Демидов.