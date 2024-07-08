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Published Сегодня, 07:34

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Мэр Белгорода: Прогнозируем рост показателя плотности бизнеса к концу 2024 года

Мэр Белгорода: Прогнозируем рост показателя плотности бизнеса к концу 2024 года

8 июля 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney
Мэр Белгорода Валентин Демидов во время оперативного совещания с правительством региона рассказал о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в непростой оперативной обстановке.
Сюжет
Льготы

Согласно представленному Валентином Демидовым реестру, по состоянию на 10 апреля в Белгороде работало 21 809 субъектов МСП. 99% ИП и 90,2% юрлиц относятся к категории микропредприятий. В отраслевом разрезе преобладают предприятия в сфере транспорта, торговли, строительства.

По плотности бизнеса Белгород — в числе лидеров городов в ЦФО. По итогам 2023 года областная столица сохранила второе место по данному показателю — 665 хозяйствующих субъектов на 10 тыс. населения. При этом к концу 2024 года прогнозируют рост плотности до 667.

«Прогнозировать положительную тенденцию позволяют меры поддержки на региональном и муниципальных уровнях», — считает глава администрации.

Так, субъектам МСП предоставили по итогам первого квартала на льготных условиях 111 объектов имущества. В сфере имущественных отношений также подразумеваются следующие меры:

  • сохранение до 31 декабря 2024 года стоимости арендной платы за муниципальное имущество
  • отсрочка уплаты арендной платы за муниципальное имущество за 2024 год
  • возможность расторжения в 2024 году договоров аренды муниципального имущества без штрафных санкций

Кроме того, в течение года будет традиционная помощь в виде субсидий частным детским садам на возмещение затрат за оплату коммунальных услуг.

В сфере потребительского рынка предусмотрены освобождение отплаты за размещение сезонных кафе в 2024 году и право не размещать НТО по продаже кваса, лимонада, бахчевых в случае ухудшения оперативной обстановки с продлением срока действия договоров.

«Несмотря на непростую ситуацию в городе, предприниматели готовы инвестировать в развитие нашей экономики. Наша задача — максимально помочь в этом бизнесе», — добавил Демидов.
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#Артем Черненко#Субсидии#Коммунальные услуги#Аренда#Льготы#Кафе#Потребительский рынок#Белгород#МСП#Поддержка бизнеса
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