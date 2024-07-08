Мэр Белгорода: Прогнозируем рост показателя плотности бизнеса к концу 2024 года

По плотности бизнеса Белгород — в числе лидеров городов в ЦФО. По итогам 2023 года областная столица сохранила второе место по данному показателю — 665 хозяйствующих субъектов на 10 тыс. населения. При этом к концу 2024 года прогнозируют рост плотности до 667.