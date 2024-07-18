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Белгородскому бизнесу продлили отсрочку по налогам

Белгородскому бизнесу продлили отсрочку по налогам

18 июля 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
Из-за напряжённой ситуации в регионе многие предприятия оказались на грани банкротства. Чтобы помочь предпринимателям, правительство приняло решение о продлении мер поддержки. Подробности сообщает РИА «Новости».

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, объявил о продлении отсрочки по налоговым платежам для предпринимателей Белгородской области.

Он напомнил, что в прошлом году была введена отсрочка по уплате некоторых налогов и страховых взносов для предприятий и частных лиц. Это было сделано с целью распределить необходимые платежи в бюджет на следующие 12 месяцев.

На заседании правительства, которое состоялось в четверг, 18 июля, было принято решение перенести платёж на год. По мнению Михаила Мишустина, это поможет местному бизнесу. Благодаря этому у предпринимателей появится больше оборотных средств, которые они смогут направить на различные нужды, включая заработную плату сотрудников и закупку сырья и оборудования.

Кроме того, Мишустин сообщил о реализации комплекса мер по поддержке предприятий Белгородской области и других регионов, расположенных рядом с новыми субъектами Российской Федерации. Среди этих мер — закон о свободной экономической зоне на территории Белгородской области, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, а также инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса.

Напомним, что ранее мы уже сообщали о трудностях, с которыми сталкивается бизнес в Белгороде. Ряд предприятий в регионе оказались на грани банкротства.

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