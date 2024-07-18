Белгородскому бизнесу продлили отсрочку по налогам

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, объявил о продлении отсрочки по налоговым платежам для предпринимателей Белгородской области.
Он напомнил, что в прошлом году была введена отсрочка по уплате некоторых налогов и страховых взносов для предприятий и частных лиц. Это было сделано с целью распределить необходимые платежи в бюджет на следующие 12 месяцев.
На заседании правительства, которое состоялось в четверг, 18 июля, было принято решение перенести платёж на год. По мнению Михаила Мишустина, это поможет местному бизнесу. Благодаря этому у предпринимателей появится больше оборотных средств, которые они смогут направить на различные нужды, включая заработную плату сотрудников и закупку сырья и оборудования.
Кроме того, Мишустин сообщил о реализации комплекса мер по поддержке предприятий Белгородской области и других регионов, расположенных рядом с новыми субъектами Российской Федерации. Среди этих мер — закон о свободной экономической зоне на территории Белгородской области, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, а также инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса.
Напомним, что ранее мы уже сообщали о трудностях, с которыми сталкивается бизнес в Белгороде. Ряд предприятий в регионе оказались на грани банкротства.