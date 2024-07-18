Белгородскому бизнесу продлили отсрочку по налогам

Кроме того, Мишустин сообщил о реализации комплекса мер по поддержке предприятий Белгородской области и других регионов, расположенных рядом с новыми субъектами Российской Федерации. Среди этих мер — закон о свободной экономической зоне на территории Белгородской области, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, а также инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса.