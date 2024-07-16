КМСП: Малый и средний бизнес на Северном Кавказе каждый 5-й рубль получил через госпо

Глава Корпорации МСП отметил, что в прошлом году в СКФО было зафиксировано увеличение числа МСП, которое превысило 231 тыс. Это на 10% больше показателя минувшего года и на 20% — 2020 года. Положительная динамика стала следствием, в частности, поддержки государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — подчеркнул он.