КМСП: Малый и средний бизнес на Северном Кавказе каждый 5-й рубль получил через госпо

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:36
Государственные меры поддержки придали импульс развитию МСП во всех сферах. Первым по темпам роста среди них стал гостиничный бизнес, пишет regnum.ru.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в течение трех последних лет число малых и средних предприятий в данной отрасли выросло в два раза. В ходе Кавказского инвестиционного форума эксперт рассказал, что благодаря госпрограммам у предприятий сектора МСП появляется стимул, который нередко становится ключевым моментом в их развитии. В настоящее время каждый пятый рубль малые и средние предприятия получили благодаря помощи государства. В большей мере это коснулось отрасли туризма, а именно — сферы гостиничного бизнеса. В прошлом году предприниматели, специализирующиеся на гостиничной сфере, благодаря госпрограммам получили почти в два раза больше кредитов совокупным объемом свыше 1,5 млрд рублей. Одновременно доля инвесткредитования в господдержке достигла почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержала Корпорация МСП.
По словам Александра Исаевича, в настоящее время Северо-Кавказский федеральный округ занимает лидирующую позицию по проникновению господдержки, на которую приходится примерно 18% всего объема кредитования, тогда как в 2022 году эта цифра достигала лишь 16%.
Глава Корпорации МСП отметил, что в прошлом году в СКФО было зафиксировано увеличение числа МСП, которое превысило 231 тыс. Это на 10% больше показателя минувшего года и на 20% — 2020 года. Положительная динамика стала следствием, в частности, поддержки государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — подчеркнул он.
Эксперт рассказал, что в список главных векторов деятельности Корпорации МСП входит поддержка малого и среднего предпринимательства Северного Кавказа. Он заявил, что основная задача заключается в таргетированной поддержке предприятий сектора МСП в СКФО в области приоритетных для государства направлений.
Напомним, что государство обеспечивает поддержку отечественных малых и средних предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент Владимир Путин.