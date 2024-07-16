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КМСП: Малый и средний бизнес на Северном Кавказе каждый 5-й рубль получил через госпо

КМСП: Малый и средний бизнес на Северном Кавказе каждый 5-й рубль получил через госпо

16 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI
В Северо-Кавказском федеральном округе компании малого и среднего бизнеса получили каждый пятый рубль благодаря господдержке, общий объем которой в 2023 году составил 43,3 млрд рублей.

Государственные меры поддержки придали импульс развитию МСП во всех сферах. Первым по темпам роста среди них стал гостиничный бизнес, пишет regnum.ru.

Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в течение трех последних лет число малых и средних предприятий в данной отрасли выросло в два раза. В ходе Кавказского инвестиционного форума эксперт рассказал, что благодаря госпрограммам у предприятий сектора МСП появляется стимул, который нередко становится ключевым моментом в их развитии. В настоящее время каждый пятый рубль малые и средние предприятия получили благодаря помощи государства. В большей мере это коснулось отрасли туризма, а именно — сферы гостиничного бизнеса. В прошлом году предприниматели, специализирующиеся на гостиничной сфере, благодаря госпрограммам получили почти в два раза больше кредитов совокупным объемом свыше 1,5 млрд рублей. Одновременно доля инвесткредитования в господдержке достигла почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержала Корпорация МСП.

По словам Александра Исаевича, в настоящее время Северо-Кавказский федеральный округ занимает лидирующую позицию по проникновению господдержки, на которую приходится примерно 18% всего объема кредитования, тогда как в 2022 году эта цифра достигала лишь 16%.

Глава Корпорации МСП отметил, что в прошлом году в СКФО было зафиксировано увеличение числа МСП, которое превысило 231 тыс. Это на 10% больше показателя минувшего года и на 20% — 2020 года. Положительная динамика стала следствием, в частности, поддержки государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что в список главных векторов деятельности Корпорации МСП входит поддержка малого и среднего предпринимательства Северного Кавказа. Он заявил, что основная задача заключается в таргетированной поддержке предприятий сектора МСП в СКФО в области приоритетных для государства направлений.

Напомним, что государство обеспечивает поддержку отечественных малых и средних предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент Владимир Путин.

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