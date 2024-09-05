История YouTube продолжается: пока его «замедляют», число пользователей растёт?

С ними соглашается и председатель совета директоров Института развития информационного общества, академик Российской инженерной академии Юрий Хохлов: «В данном случае правового решения о блокировке (или замедлении) трафика к платформе YouTube никто не принимал. У нас такие действия предпринимаются только по решению суда. Поэтому никто и не может требовать замедлять или ускорять трафик к тому или иному ресурсу».