История YouTube продолжается: пока его «замедляют», число пользователей растёт?

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Многие пользователи в РФ заметили, как плохо стал работать YouTube. Однако некоторые провайдеры — в ЮФО, на северо-западе страны — смогли обойти блокировку. Свои действия они объяснили многочисленными жалобами, поступившими от пользователей. Отдельно отмечается и то, что просмотр видео на YouTube через мобильный интернет такого дискомфорта не доставляет, а это грозит провайдерам потерей клиентов.
На данный момент YouTube не включён в список запрещённых сайтов. Провайдеры жалуются, что нет и законного обоснования блокировки.
С ними соглашается и председатель совета директоров Института развития информационного общества, академик Российской инженерной академии Юрий Хохлов: «В данном случае правового решения о блокировке (или замедлении) трафика к платформе YouTube никто не принимал. У нас такие действия предпринимаются только по решению суда. Поэтому никто и не может требовать замедлять или ускорять трафик к тому или иному ресурсу».
Дмитрий Галушко, председатель ассоциации операторов связи АМОР, заявил, что его организация направила в Роскомнадзор запрос о том, почему YouTube замедляется, однако ответа, как сообщается, получить не удалось. Вместе с тем провайдеры получили письмо от ГРЧЦ, в котором запрещалось искажать трафик.
По словам Галушко, сейчас 130 операторов по всей стране пытаются получить объяснения, на какой правовой основе действует Роскомнадзор.
Эксперт отрасли Эльдар Муртазин тем временем утверждает, что, пока продолжаются споры, число пользователей YouTube растёт, в том числе за счёт тех, кто перешёл на мобильный интернет.