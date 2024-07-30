Российские власти замедляют работу YouTube: что это значит для пользователей?

Хинштейн озвучил «график деградации» работы видеохостинга. По его словам, с 26 по 28 июля ожидалось уменьшение скорости загрузки YouTube на компьютерах на 40%, а с 2 по 4 августа — на 70%. Пока эти изменения касаются только версии для компьютеров. Депутат заверил, что мобильные приложения не будут затронуты. Непонятно, как это повлияет на работу сервиса на устройствах с «умным» телевидением.