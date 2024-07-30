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Published Сегодня, 08:16

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YouTube

Российские власти замедляют работу YouTube: что это значит для пользователей?

30 июля 2024, 08:16
Фото: 1MI
YouTube

Хинштейн заявил о замедлении работы YouTube

В России решили замедлить работу YouTube — самой популярной видеоплатформы в стране. Какие последствия могут возникнуть у обычных пользователей и есть ли возможность противостоять этим ограничениям, разбирались «Новые известия».

Председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн назвал замедление работы YouTube «вынужденной мерой» со стороны российских властей в ответ на действия Google. Он объяснил, как будет происходить «деградация» платформы и как это отразится на пользователях, но затем добавил, что различных толкованиях его слов и обвинил в проблемах Google с его устаревшей инфраструктурой.

Хинштейн озвучил «график деградации» работы видеохостинга. По его словам, с 26 по 28 июля ожидалось уменьшение скорости загрузки YouTube на компьютерах на 40%, а с 2 по 4 августа — на 70%. Пока эти изменения касаются только версии для компьютеров. Депутат заверил, что мобильные приложения не будут затронуты. Непонятно, как это повлияет на работу сервиса на устройствах с «умным» телевидением.

Во втором заявлении Хинштейн заверил жителей России, что YouTube всё-таки останется доступным, однако до исполнения требований со стороны Google государство имеет право использовать законные средства принуждения.

Основатель и генеральный директор российской компании — разработчика операционной системы Uncom OS Никита Кочерженко отметил, что замедление работы сервиса может быть связано с износом оборудования, так как чипы устаревают. Однако он добавил, что текущее замедление основано, скорее, на политических решениях.

При начале процесса замедления пользователи столкнутся с увеличением времени загрузки контента на YouTube, что приведёт к просмотру видео в низком качестве и возможному заиканию при дальнейшем ухудшении скорости загрузки.

Что касается способов обойти ограничения, то, возможно, они появятся, но их реализация может быть сложной. Эксперт упомянул пример с Китаем, где, несмотря на усилия местных властей, YouTube всё же доступен.

К слову, YouTube был заблокирован или остаётся заблокированным в ряде стран, включая Китай, Иран, Северную Корею, Сирию, Туркмению и Эритрею, по разным причинам — от политики до религиозных убеждений.

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#Общество#Россия#Замедление#Youtube#Хинштейн#Александр Хинштейн
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