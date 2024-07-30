Российские власти замедляют работу YouTube: что это значит для пользователей?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн назвал замедление работы YouTube «вынужденной мерой» со стороны российских властей в ответ на действия Google. Он объяснил, как будет происходить «деградация» платформы и как это отразится на пользователях, но затем добавил, что различных толкованиях его слов и обвинил в проблемах Google с его устаревшей инфраструктурой.
Хинштейн озвучил «график деградации» работы видеохостинга. По его словам, с 26 по 28 июля ожидалось уменьшение скорости загрузки YouTube на компьютерах на 40%, а с 2 по 4 августа — на 70%. Пока эти изменения касаются только версии для компьютеров. Депутат заверил, что мобильные приложения не будут затронуты. Непонятно, как это повлияет на работу сервиса на устройствах с «умным» телевидением.
Во втором заявлении Хинштейн заверил жителей России, что YouTube всё-таки останется доступным, однако до исполнения требований со стороны Google государство имеет право использовать законные средства принуждения.
Основатель и генеральный директор российской компании — разработчика операционной системы Uncom OS Никита Кочерженко отметил, что замедление работы сервиса может быть связано с износом оборудования, так как чипы устаревают. Однако он добавил, что текущее замедление основано, скорее, на политических решениях.
При начале процесса замедления пользователи столкнутся с увеличением времени загрузки контента на YouTube, что приведёт к просмотру видео в низком качестве и возможному заиканию при дальнейшем ухудшении скорости загрузки.
Что касается способов обойти ограничения, то, возможно, они появятся, но их реализация может быть сложной. Эксперт упомянул пример с Китаем, где, несмотря на усилия местных властей, YouTube всё же доступен.
К слову, YouTube был заблокирован или остаётся заблокированным в ряде стран, включая Китай, Иран, Северную Корею, Сирию, Туркмению и Эритрею, по разным причинам — от политики до религиозных убеждений.