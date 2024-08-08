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Published Сегодня, 08:50

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YouTube перестал работать — жалобы массово поступают от пользователей из РФ.

Мощно «замедлили»: россияне массово жалуются на совсем не работающий YouTube

8 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI
YouTube перестал работать — жалобы массово поступают от пользователей из РФ.

Масштабный сбой в работе YouTube фиксируют во многих регионах России

Россияне начали массово жаловаться на проблемы с загрузкой видеохостинга. После решения замедлить работу сайта он не то что стал тормозить — YouTube вообще перестал прогружаться: и главная страница, и ролики не открываются. Сбой в работе фиксируют и сервисы мониторинга.

Видеохостинг YouTube полностью перестал открываться во многих регионах России. Пользователи сообщают, что главная страница сайта не открывается, а если и повезёт, то всё равно не прогружаются ролики.

Масштабный сбой в работе подтверждают сервисы мониторинга Сбой.РФ и BrandAnalitics.

Проблемы с использованием видеоплатформы начались после её замедления. Российские власти решили искусственно затормозить работу сайта на 70% из-за блокировок около 200 федеральных YouTube-каналов компанией Google.

Тогда власти заверили россиян, что о полной блокировке видеохостинга речи не идёт и на работу OC Android замедление никак не повлияет. Тем не менее провайдеры начали блокировать доступ к YouTube по указанию Роскомнадзора.

Главная страница видеохостинга не прогружаетсяГлавная страница видеохостинга не прогружается
Главная страница видеохостинга не прогружается
Фото: скриншот с сайта YouTube
Ожидать ли полной блокировки YouTube и почему проблемы с доступом начались сейчас?
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#Валерия Колесникова#Общество#Интернет#Россия#Блокировка#GOOGLE#Youtube#Сбои
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