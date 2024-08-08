Мощно «замедлили»: россияне массово жалуются на совсем не работающий YouTube

Масштабный сбой в работе YouTube фиксируют во многих регионах России

Россияне начали массово жаловаться на проблемы с загрузкой видеохостинга. После решения замедлить работу сайта он не то что стал тормозить — YouTube вообще перестал прогружаться: и главная страница, и ролики не открываются. Сбой в работе фиксируют и сервисы мониторинга.