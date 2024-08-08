Мощно «замедлили»: россияне массово жалуются на совсем не работающий YouTube

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Видеохостинг YouTube полностью перестал открываться во многих регионах России. Пользователи сообщают, что главная страница сайта не открывается, а если и повезёт, то всё равно не прогружаются ролики.
Масштабный сбой в работе подтверждают сервисы мониторинга Сбой.РФ и BrandAnalitics.
Проблемы с использованием видеоплатформы начались после её замедления. Российские власти решили искусственно затормозить работу сайта на 70% из-за блокировок около 200 федеральных YouTube-каналов компанией Google.
Тогда власти заверили россиян, что о полной блокировке видеохостинга речи не идёт и на работу OC Android замедление никак не повлияет. Тем не менее провайдеры начали блокировать доступ к YouTube по указанию Роскомнадзора.