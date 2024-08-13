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Google полностью отключил монетизацию российским YouTube-блогерам

Российским блогерам полностью отключили монетизацию на YouTube

13 августа 2024, 07:06
Фото: 1MI
Google полностью отключил монетизацию российским YouTube-блогерам
Российским блогерам больше не доступна монетизация на видеохостинге YouTube. С информацией об этом американская корпорация Google отправила письмо пользователям сервиса из России.

Так, в уведомлении Google Payments отмечается, что будут деактивированы все аккаунты AdSense, которые зарегистрированы в России. Google AdSense — это сервис контекстной рекламы. За клики и показы рекламы блогеры получали доход.

«Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — подчеркнули в компании. Уточняется, что за июль блогерам весь заработок будет выплачен в период с 21 по 26 августа с условием, что не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Напомним, еще в 2022 году видеохостинг приостанавливал все функции монетизации для пользователей из нашей страны. У юзеров из России перестала высвечиваться реклама, что очень обрадовало любителей посмотреть на YouTubе фильмы или сериалы. Однако это сильно ударило по доходам российских авторов контента. В случае, когда реклама с включенным VPN показывалась зарубежным пользователям, блогер все-таки получал деньги за рекламу.

Также блогерам были заблокированы такие функции, как спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а также подписки Premium и Music Premium.

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#Альбина Казимова#Общество#Блокировка#Монетизация#Youtube
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