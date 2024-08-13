Российским блогерам полностью отключили монетизацию на YouTube

Напомним, еще в 2022 году видеохостинг приостанавливал все функции монетизации для пользователей из нашей страны. У юзеров из России перестала высвечиваться реклама, что очень обрадовало любителей посмотреть на YouTubе фильмы или сериалы. Однако это сильно ударило по доходам российских авторов контента. В случае, когда реклама с включенным VPN показывалась зарубежным пользователям, блогер все-таки получал деньги за рекламу.