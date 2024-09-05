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Белгородский застройщик избежал миллиардного иска благодаря технической ошибке

Белгородский застройщик избежал миллиардного иска благодаря технической ошибке

5 сентября 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
Сумма иска ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» к компании уменьшилась с 1,1 млрд рублей до чуть более 1,1 млн рублей. Это заметило бизнес-издание «Абирег». Журналисты выяснили причину таких внезапных изменений.

Сумма иска ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» к белгородской строительной компании № 1 заметно уменьшилась. Изначально она составляла 1,1 миллиарда рублей, но теперь лишь немного превышает 1,1 миллиона рублей.

В Арбитражном суде Москвы журналистам объяснили, что, возможно, произошла техническая ошибка при расчёте суммы иска.

Если бы ошибку не заметили и не исправили, а иск удовлетворили, у компании могли бы возникнуть финансовые трудности.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Застройщик#Новости Белгорода#Белгород
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