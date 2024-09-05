Белгородский застройщик избежал миллиардного иска благодаря технической ошибке

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Сумма иска ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» к белгородской строительной компании № 1 заметно уменьшилась. Изначально она составляла 1,1 миллиарда рублей, но теперь лишь немного превышает 1,1 миллиона рублей.
В Арбитражном суде Москвы журналистам объяснили, что, возможно, произошла техническая ошибка при расчёте суммы иска.
Если бы ошибку не заметили и не исправили, а иск удовлетворили, у компании могли бы возникнуть финансовые трудности.