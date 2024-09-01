Суд продлил арест ж/д путей в Белгороде, принадлежащие украинскому олигарху Ахметову

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Бизнесмен владеет SCM Holdings Limited, куда входит холдинг «Метинвест». По данным следствия, руководители и бенефициары головной компании переводили со счёта «Метинвест Евразия», зарегистрированного в Москве, деньги на нужды ВСУ.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы компании, в том числе дочерней ООО «Белгородметаллоснаб». Это касается участка в Белгороде площадью 75 тыс. квадратных метров и более километра ж/д путей.