Суд продлил арест ж/д путей в Белгороде, принадлежащие украинскому олигарху Ахметову

Суд продлил арест части железнодорожного полотна в Белгороде до 2 декабря. Эти пути принадлежат компании «Метинвест Евразия», которая связана с олигархом из Украины Ринатом Ахметовым. Арест коснулся также недвижимости в крымских Севастополе и Симферополе, сообщает РИА «Новости».