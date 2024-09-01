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Суд продлил арест ж/д путей в Белгороде, принадлежащие украинскому олигарху Ахметову

Суд продлил арест ж/д путей в Белгороде, принадлежащие украинскому олигарху Ахметову

1 сентября 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
До 2 декабря 2024 года продлили арест имущества в Белгороде, которое принадлежит «Метинвест Евразия» и «Белгородметаллоснаб». Ринат Ахметов владеет SCM Holdings Limited, куда входит холдинг «Метинвест».
Сюжет
Суд

Суд продлил арест части железнодорожного полотна в Белгороде до 2 декабря. Эти пути принадлежат компании «Метинвест Евразия», которая связана с олигархом из Украины Ринатом Ахметовым. Арест коснулся также недвижимости в крымских Севастополе и Симферополе, сообщает РИА «Новости».

Бизнесмен владеет SCM Holdings Limited, куда входит холдинг «Метинвест». По данным следствия, руководители и бенефициары головной компании переводили со счёта «Метинвест Евразия», зарегистрированного в Москве, деньги на нужды ВСУ.

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы компании, в том числе дочерней ООО «Белгородметаллоснаб». Это касается участка в Белгороде площадью 75 тыс. квадратных метров и более километра ж/д путей.

В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова
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