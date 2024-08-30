«Осколнефтеснаб» выиграл суд у Союза автомобилистов Белогорья: будет продолжение?

Каплий рассказал, что «Союз автомобилистов Белогорья» обязательно будет подавать апелляцию. Он считает, что суд всё же встанет на сторону «Союза», ведь в наличии есть видеосъёмка, чеки, а также видео есть и с камер на самой заправочной станции.