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САБ подаст апелляцию на решение суда по публикациям о недоливе на заправке ОНС

«Осколнефтеснаб» выиграл суд у Союза автомобилистов Белогорья: будет продолжение?

30 августа 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney

САБ подаст апелляцию на решение суда по публикациям о недоливе на заправке ОНС

Арбитражный суд вынес решение по делу о защите деловой репутации АО «Осколнефтеснаб» к БРОО «Союз автомобилистов Белогорья». Генеральный директор «ОНС» заявил председателю «САБ», что может отозвать иск в обмен на извинения.

Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по исковому заявлению принадлежащего семье депутата белгородской облдумы Игоря Барщука АО «Осколнефтеснаб» к БРОО «Союз автомобилистов Белогорья» о защите деловой репутации. Иск удовлетворён частично.

Год назад «Осколнефтеснаб» обратился в суд, чтобы обязать «Союз» удалить несколько публикаций в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» «Союза автомобилистов Белогорья» и опровергнуть информацию, порочащую деловую репутацию «Осколнефтеснаб». По мнению компании, описанное в публикации не являлось нарушением законодательства, как это утверждали авторы.

Суд решил удовлетворить требование удалить и опровергнуть информацию, взыскать в пользу истца 63 тыс. рублей расходов на нотариальные действия, 6 тыс. рублей госпошлины и неустойку 300 рублей за каждый день неисполнения решения суда по истечении месячного срока с момента вступления его в законную силу и до момента фактического исполнения.

Изначально «Осколнефтеснаб» требовал неустойку в размере 1000 рублей за день. Решение может быть обжаловано.

Из-за чего начались суды?

15 мая 2023 года «Союз автомобилистов Белогорья» опубликовал итоги проверки заправки «ОНС» под Губкином. Там якобы обнаружился факт недолива. Какое-то время компания не реагировала на публикации, но после обращения к замгубернатора Владимиру Базарову о том, что на заправках «воруют» бензин, появился иск в арбитраж.

Ранее мы уже общались о судьбе этого иска с председателем «Союза». Сегодня редакция Бел.Ру попросила Леонида Каплия прокомментировать решение суда.

Разговор по душам: гендиректор «Осколнефтеснаб» предложил «Союзу» извиниться

Каплий рассказал, что «Союз автомобилистов Белогорья» обязательно будет подавать апелляцию. Он считает, что суд всё же встанет на сторону «Союза», ведь в наличии есть видеосъёмка, чеки, а также видео есть и с камер на самой заправочной станции.

Председателю организации, по его словам, удалось лично поговорить с генеральным директором «Осколнефтеснаба» Александром Масалитиным. Тот якобы заявил, что готов отозвать иск, если «Союз автомобилистов Белогорья» публично извинится.

«Публично извиниться — это одно. Но ещё — заявить, что наши проверки — ерунда. То есть, признать нашу деятельность в течение многих лет, когда мы из 500 проверок 10-15 человек поймали. И они обещали исправить ситуацию. Ещё попросили, чтобы мы заявили, что наши проверки, наши мерники не соответствуют стандартам. Я с этим не согласен. Наша деятельность — на благо всех автомобилистов, она была, есть и будет. Мы будем работать дальше, в том числе и конкретно по „Осколнефтеснабу“, включая газовые заправки», — рассказал Бел.Ру Каплий.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Арбитражный суд#Эксклюзив#Осколнефтеснаб#Союз автомобилистов белогорья#Белгород#Игорь Барщук#Деловая репутация
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