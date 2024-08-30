«Осколнефтеснаб» выиграл суд у Союза автомобилистов Белогорья: будет продолжение?

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по исковому заявлению принадлежащего семье депутата белгородской облдумы Игоря Барщука АО «Осколнефтеснаб» к БРОО «Союз автомобилистов Белогорья» о защите деловой репутации. Иск удовлетворён частично.
Год назад «Осколнефтеснаб» обратился в суд, чтобы обязать «Союз» удалить несколько публикаций в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» «Союза автомобилистов Белогорья» и опровергнуть информацию, порочащую деловую репутацию «Осколнефтеснаб». По мнению компании, описанное в публикации не являлось нарушением законодательства, как это утверждали авторы.
Суд решил удовлетворить требование удалить и опровергнуть информацию, взыскать в пользу истца 63 тыс. рублей расходов на нотариальные действия, 6 тыс. рублей госпошлины и неустойку 300 рублей за каждый день неисполнения решения суда по истечении месячного срока с момента вступления его в законную силу и до момента фактического исполнения.
Изначально «Осколнефтеснаб» требовал неустойку в размере 1000 рублей за день. Решение может быть обжаловано.
15 мая 2023 года «Союз автомобилистов Белогорья» опубликовал итоги проверки заправки «ОНС» под Губкином. Там якобы обнаружился факт недолива. Какое-то время компания не реагировала на публикации, но после обращения к замгубернатора Владимиру Базарову о том, что на заправках «воруют» бензин, появился иск в арбитраж.
Ранее мы уже общались о судьбе этого иска с председателем «Союза». Сегодня редакция Бел.Ру попросила Леонида Каплия прокомментировать решение суда.
Каплий рассказал, что «Союз автомобилистов Белогорья» обязательно будет подавать апелляцию. Он считает, что суд всё же встанет на сторону «Союза», ведь в наличии есть видеосъёмка, чеки, а также видео есть и с камер на самой заправочной станции.
Председателю организации, по его словам, удалось лично поговорить с генеральным директором «Осколнефтеснаба» Александром Масалитиным. Тот якобы заявил, что готов отозвать иск, если «Союз автомобилистов Белогорья» публично извинится.
«Публично извиниться — это одно. Но ещё — заявить, что наши проверки — ерунда. То есть, признать нашу деятельность в течение многих лет, когда мы из 500 проверок 10-15 человек поймали. И они обещали исправить ситуацию. Ещё попросили, чтобы мы заявили, что наши проверки, наши мерники не соответствуют стандартам. Я с этим не согласен. Наша деятельность — на благо всех автомобилистов, она была, есть и будет. Мы будем работать дальше, в том числе и конкретно по „Осколнефтеснабу“, включая газовые заправки», — рассказал Бел.Ру Каплий.