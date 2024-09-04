Военно-строительное управление хочет взыскать с «СК № 1» Белгорода 1,1 млрд рублей

Напомним, что в марте текущего года белгородской строительной компании уже выдвигали иск. В тот раз в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Охотский торговый порт». Она потребовала взыскать с «СК № 1» 24 миллиона рублей задолженности за оказанные услуги.