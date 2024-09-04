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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:02

Военно-строительное управление хочет взыскать с «СК № 1» Белгорода 1,1 млрд рублей

Военно-строительное управление хочет взыскать с «СК № 1» Белгорода 1,1 млрд рублей

4 сентября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Госпредприятие планирует взыскать со «Строительной компании № 1» 1,1 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Федеральное госпредприятие «Главное военно-строительное управление № 14» обратилось в московский арбитражный суд с иском о взыскании с белгородского ООО «Строительная компания №1» 1,1 миллиарда рублей.

Заявление ещё не приняли. В чём причина иска, пока не известно — подробностей пока нет.

Напомним, что в марте текущего года белгородской строительной компании уже выдвигали иск. В тот раз в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Охотский торговый порт». Она потребовала взыскать с «СК № 1» 24 миллиона рублей задолженности за оказанные услуги.

Белгородская компания была зарегистрирована в 2008 году. Она занимается производством прочей неметаллической минеральной продукции, не включённой в другие группировки. Чистая прибыль в 2022 году составила 2,4 миллиона рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Строительная компания#Белгород#Иск#Белгородский бизнес
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