Военно-строительное управление хочет взыскать с «СК № 1» Белгорода 1,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Федеральное госпредприятие «Главное военно-строительное управление № 14» обратилось в московский арбитражный суд с иском о взыскании с белгородского ООО «Строительная компания №1» 1,1 миллиарда рублей.
Заявление ещё не приняли. В чём причина иска, пока не известно — подробностей пока нет.
Напомним, что в марте текущего года белгородской строительной компании уже выдвигали иск. В тот раз в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Охотский торговый порт». Она потребовала взыскать с «СК № 1» 24 миллиона рублей задолженности за оказанные услуги.
Белгородская компания была зарегистрирована в 2008 году. Она занимается производством прочей неметаллической минеральной продукции, не включённой в другие группировки. Чистая прибыль в 2022 году составила 2,4 миллиона рублей.