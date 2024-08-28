«ЭФКО» поспорило с бизнес-леди из Ставрополя из-за товарного знака. Что решил суд?

Отметим, что уже были судебные разбирательства «ЭФКО-Каскад» с товарными знаками, которые оставили «без внимания». Ранее белгородский производитель обратился к южнокорейской компании «Донг Со Фудс Корпорейшн», чтобы они отозвали товарные знаки № 413359 (Hi — Milky) и № 623061 (Hi-Milky), обосновав это тем, что компания не пользуется ими на своей продукции.