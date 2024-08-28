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Published Сегодня, 08:15

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«ЭФКО» хотело взыскать с предпринимателя 650 тысяч за похожий товарный знак

«ЭФКО» поспорило с бизнес-леди из Ставрополя из-за товарного знака. Что решил суд?

28 августа 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney

«ЭФКО» хотело взыскать с предпринимателя 650 тысяч за похожий товарный знак

650 тысяч рублей хотело взыскать АО «ЭФКО» с предпринимателя из Ставрополя за использование похожего товарного знака. Суд в иске отказал.
Сюжет
Суд

Алексеевское АО «Эфирное» подало в суд на Ольгу Черномурову, которая является индивидуальным предпринимателем из Ставрополя. Бизнес-леди занимается розничной торговлей различных товаров, включая продукты.

Согласно позиции истца, предпринимательница использовала товарный знак, зарегистрированный на «ЭФКО», а точнее, похожий знак: EKKO. Предприятие потребовало прекратить незаконное использование товарного знака, изъять из оборота и уничтожить за счёт нарушителя контрафактную продукцию, на которой размещён товарный знак. Кроме того, белгородская компания запросила компенсацию в размере 650 тысяч рублей.

Арбитражный суд Ставропольского края в итоге отказал в иске полностью. Однако «ЭФКО» может обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Отметим, что уже были судебные разбирательства «ЭФКО-Каскад» с товарными знаками, которые оставили «без внимания». Ранее белгородский производитель обратился к южнокорейской компании «Донг Со Фудс Корпорейшн», чтобы они отозвали товарные знаки № 413359 (Hi — Milky) и № 623061 (Hi-Milky), обосновав это тем, что компания не пользуется ими на своей продукции.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Алексеевка#Эфко#Суд#Товарный знак#Белгород#Ставрополь#Споры#Белгородский бизнес
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