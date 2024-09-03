Эпопея КМАруды и водоканала и иск юринститута на 58 млн рублей: суды месяца

«Белгородский юридический институт МВД Российской Федерации имени И. Д. Путилина» обратился в суд с исковым заявлением к АО «Хатман Групп» и Ассоциации «Саморегулируемая организация ‘’Межрегиональный Альянс Строителей’’». Институт потребовал взыскать сумму неотработанного аванса по госконтракту в размере 58 млн рублей, а при недостаточности средств у основного должника взыскать в субсидиарном порядке сумму аванса с Ассоциации «СРО» «МАС». Также истец потребовал взыскать пени и проценты за пользование чужими средствами. Однако заявление подали с нарушением. Устранить все недочёты институт может до 12 сентября.