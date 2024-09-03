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Published Сегодня, 13:41

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Стали известны подробности иска «Комбината КМАруда» к водоканалу

Эпопея КМАруды и водоканала и иск юринститута на 58 млн рублей: суды месяца

3 сентября 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney

Стали известны подробности иска «Комбината КМАруда» к водоканалу

Самые крупные иски, которые рассматривали в последний месяц лета в Арбитражном суде Белгородской области, связаны с исполнением обязательств по договорам подряда, по договорам поставки товаров и правом собственности.

За что юринститут требует 58 млн рублей?

Компания «СМП» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к УКСу Белгородской области. Фирма попросила взыскать задолженность по госконтракту на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по строительству детского сада по ул. Орлова в Белгороде. Сумма требований составила 89 млн рублей. Также истец потребовал взыскать пени. Но заявление подано с нарушением. Исправить все недочёты истец может до 10 сентября.

Справка. Компания «СМП» работает в Белгороде с 2015 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директор — Алексей Свиридов. Учредители — Алексей Свиридов и Хабиб Рауф Оглы Ибрагимов. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 3,1 млн рублей.

«Белгородский юридический институт МВД Российской Федерации имени И. Д. Путилина» обратился в суд с исковым заявлением к АО «Хатман Групп» и Ассоциации «Саморегулируемая организация ‘’Межрегиональный Альянс Строителей’’». Институт потребовал взыскать сумму неотработанного аванса по госконтракту в размере 58 млн рублей, а при недостаточности средств у основного должника взыскать в субсидиарном порядке сумму аванса с Ассоциации «СРО» «МАС». Также истец потребовал взыскать пени и проценты за пользование чужими средствами. Однако заявление подали с нарушением. Устранить все недочёты институт может до 12 сентября.

Справка. Ассоциации «СРО» «МАС» зарегистрирована в Московской области. Отрасль — деятельность профессиональных членских организаций. Председатель совета — Владимир Рогожкин, а генеральный директор — Александр Хлынов.

АО «Хатман Групп» зарегистрировано в 2023 году в Московской области. Отрасль — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральный директор — Геворг Басенцян, а учредитель — Анна Хиле. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 2,1 млн рублей.

Эпопея КМАруды и водоканала

АО «Комбинат КМАруда» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГУП «Белоблводоканал» и попросило обязать водоканал прекратить использовать имущество и сооружение в виде напорного пульпопровода от резервной ёмкости, которое там находится, а также демонтировать подключение.

Истец также потребовал взыскать неосновательное обогащение в размере 31 млн рублей, проценты за пользование чужими средствами в сумме 4,3 млн рублей и расходы по уплате госпошлины. Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Предварительное заседание состоится 9 октября.

Справка. АО «Комбинат КМАруда» работает в Губкине с 1996 года и занимается добычей железных руд подземным способом. Управляющая организация — «Промышленно-металлургический холдинг», а учредитель — ПАО «Кокс». По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 6,7 млрд рублей.

Завод рыбных комбикормов может лишиться 36 млн рублей

Компания «Агроакадемия» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» и потребовала взыскать 36 млн рублей. Часть средств в счёт оплаты основного долга, а часть — в счёт уплаты процентов за незаконное пользование чужими средствами. Суд заявление принял и вызвал стороны на собеседование на 26 сентября.

Справка. Компания «Агроакадемия» работает в Шебекино с 2003 года и занимается производством кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Директор — Андрей Мартовицкий. Учредители — Иван Лиман (14%), Сергей Лиман (66%), Екатерина Лиман (10%) и Андрей Мартовицкий (10%). За 2023 год компания отчиталась о чистой прибыли в размере 208,5 млн рублей.

«Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» зарегистрирован в Ракитянском районе в 1992 году. Предприятие занимается производством готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах. Генеральный директор — Александр Хараман. По итогам 2023 года чистая прибыль организации достигла 167 млн рублей.

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