От Липецка до ЯНАО: куда уедут учиться белгородские дети?

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В 20-километровой зоне от границы с Украиной в Белгородской области проводят опрос родителей школьников о вывозе детей на обучение на одну или две четверти в другие регионы. После того как родители подали заявление об отказе или согласии, власти составили списки и распределили муниципалитеты по областям, куда детей готовы принять. Сейчас подаются заявки на железнодорожный транспорт для перевозки первых 300 детей, которые начнут обучение в другом регионе.
Первыми уедут на учебу во Владимирскую область дети из Шебекино, Валуек, Борисовского района. 250 детей из Белгородского района будут учиться в Дагестане. Также рассматривают вариант отправления детей в Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Московскую, Тульскую, Рязанскую области, федеральную территорию «Сириус», Ямало-Ненецкий автономный округ.
На сегодняшний день власти получили больше тысячи заявлений родителей. Первая половина уедет на этой неделе, а вторая — на следующей.
Также Вячеслав Гладков отметил, что в Самарской области тоже ждут около 300 юных белгородцев.