От Липецка до ЯНАО: куда уедут учиться белгородские дети?

В 20-километровой зоне от границы с Украиной в Белгородской области проводят опрос родителей школьников о вывозе детей на обучение на одну или две четверти в другие регионы. После того как родители подали заявление об отказе или согласии, власти составили списки и распределили муниципалитеты по областям, куда детей готовы принять. Сейчас подаются заявки на железнодорожный транспорт для перевозки первых 300 детей, которые начнут обучение в другом регионе.