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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Больше тысячи юных белгородцев могут уехать на учебу в другие регионы

От Липецка до ЯНАО: куда уедут учиться белгородские дети?

3 сентября 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

Больше тысячи юных белгородцев могут уехать на учебу в другие регионы

Власти Белгородской области собрали уже больше тысячи заявок от родителей на обучение детей в других регионах. Первые 500 человек уедут уже на этой неделе.

В 20-километровой зоне от границы с Украиной в Белгородской области проводят опрос родителей школьников о вывозе детей на обучение на одну или две четверти в другие регионы. После того как родители подали заявление об отказе или согласии, власти составили списки и распределили муниципалитеты по областям, куда детей готовы принять. Сейчас подаются заявки на железнодорожный транспорт для перевозки первых 300 детей, которые начнут обучение в другом регионе.

Первыми уедут на учебу во Владимирскую область дети из Шебекино, Валуек, Борисовского района. 250 детей из Белгородского района будут учиться в Дагестане. Также рассматривают вариант отправления детей в Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Московскую, Тульскую, Рязанскую области, федеральную территорию «Сириус», Ямало-Ненецкий автономный округ.

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На сегодняшний день власти получили больше тысячи заявлений родителей. Первая половина уедет на этой неделе, а вторая — на следующей.

Также Вячеслав Гладков отметил, что в Самарской области тоже ждут около 300 юных белгородцев.

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