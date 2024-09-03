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Губернатор вспомнил про проверку школы, в которой «забыли» отремонтировать крышу

«Поднимаю голову — крыши нет»: Гладков вновь вспомнил про экс-мэра Белгорода Галдуна

3 сентября 2024, 08:13
Фото: 1MI
Губернатор вспомнил про проверку школы, в которой «забыли» отремонтировать крышу

Белгородцы пожурили Гладкова за посещение только отремонтированных школ

Родители высказали претензию губернатору, потому что тот ездит только в недавно отремонтированные школы. Гладков не понял: а почему, собственно, не ездить? Глава региона не хочет «отчитываться результатом чужих работ». В этом контексте он вспомнил ремонт школ при экс-мэре Белгорода Юрии Галдуне.
Сюжет
Школы

Родители белгородских учеников посчитали несправедливым тот факт, что губернатор посещает только обновлённые школы, а не, например, школу № 21, где, по словам взрослых, «ремонт прошлого века».

Глава региона Вячеслав Гладков с этим не согласился. Он заметил, что ремонтные работы — процесс недешёвый и сложный: начиная с концепции и архитектурных решений, заканчивая разработкой дизайн-кодов по каждому помещению и выбора плитки. Все эти вопросы прорабатываются вместе с главами администрации, с директорами школ, с дизайнерами. Параллельно сотрудники правоохранительных органов следят за качеством исполнения работ.

«Мы не отчитываемся результатом чужих работ. <…> Никогда не забуду 1 сентября 2021 года, когда приехал с бывшим главой Юрием Владимировичем Галдуном: поднимаю голову — крыши нет. Забыли отремонтировать, и школа начинает 1 сентября без кровли. Помню, какой был ремонт. <…> Мне кажется, было бы правильно пригласить тех руководителей, которые довели [до такого состояния] и спросить, почему они в таком состоянии. Пригласить тех руководителей, по которым нет следствия и которые ещё не сидят в тюрьме. Без обид, рассказал, как есть», — ответил губернатор.

Напомним, Юрий Галдун ушёл с поста мэра Белгорода по собственном желанию в 2021 году, но запомнился жителям своей экстравагантностью. Сейчас он работает в Тамбове.

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