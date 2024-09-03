«Поднимаю голову — крыши нет»: Гладков вновь вспомнил про экс-мэра Белгорода Галдуна

Глава региона Вячеслав Гладков с этим не согласился. Он заметил, что ремонтные работы — процесс недешёвый и сложный: начиная с концепции и архитектурных решений, заканчивая разработкой дизайн-кодов по каждому помещению и выбора плитки. Все эти вопросы прорабатываются вместе с главами администрации, с директорами школ, с дизайнерами. Параллельно сотрудники правоохранительных органов следят за качеством исполнения работ.