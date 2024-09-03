«Поднимаю голову — крыши нет»: Гладков вновь вспомнил про экс-мэра Белгорода Галдуна

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Родители белгородских учеников посчитали несправедливым тот факт, что губернатор посещает только обновлённые школы, а не, например, школу № 21, где, по словам взрослых, «ремонт прошлого века».
Глава региона Вячеслав Гладков с этим не согласился. Он заметил, что ремонтные работы — процесс недешёвый и сложный: начиная с концепции и архитектурных решений, заканчивая разработкой дизайн-кодов по каждому помещению и выбора плитки. Все эти вопросы прорабатываются вместе с главами администрации, с директорами школ, с дизайнерами. Параллельно сотрудники правоохранительных органов следят за качеством исполнения работ.
«Мы не отчитываемся результатом чужих работ. <…> Никогда не забуду 1 сентября 2021 года, когда приехал с бывшим главой Юрием Владимировичем Галдуном: поднимаю голову — крыши нет. Забыли отремонтировать, и школа начинает 1 сентября без кровли. Помню, какой был ремонт. <…> Мне кажется, было бы правильно пригласить тех руководителей, которые довели [до такого состояния] и спросить, почему они в таком состоянии. Пригласить тех руководителей, по которым нет следствия и которые ещё не сидят в тюрьме. Без обид, рассказал, как есть», — ответил губернатор.
Напомним, Юрий Галдун ушёл с поста мэра Белгорода по собственном желанию в 2021 году, но запомнился жителям своей экстравагантностью. Сейчас он работает в Тамбове.