Вклады — последняя надежда? Как избежать потерь и сохранить деньги

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Рубль был конвертируемой валютой до 12 июня 2024 года, пока против Мосбиржи не ввели санкции. Впрочем, власти РФ придумали новый способ определения курса: Банк России публиковал курсы валют как средние курсовые значения крупнейших банков страны.
Однако в этой схеме есть подводные камни, пишет издание. Дело в том, что в основе курсов лежит желание банков продать валюту по определяемой ими цене.
Назначенные курсы доллара и евро отразились в том числе на китайском юане. Компании, занимающиеся закупкой товаров у дружественной РФ страны, уже говорят о нарушениях. Например, ввозимые машины поступают под другими кодами ВЭД, с них уплачиваются заниженные пошлины. Сами китайские предприниматели, работающие в РФ, оплачивают груз при получении либо в долларах, либо в юанях, но при своём курсе.
Так как же Центробанку повлиять на курс рубля? Экономист Андрей Нечаев считает, что варианты есть — валютные интервенции и изменение ключевой ставки.
«Но только не делайте это административными методами, потому что, как только у вас появляется административный курс, который отличается от потенциально рыночного, у вас возникает черный рынок и на этой почве — колоссальная коррупция. Если на черном или на сером рынке можно продать доллар за 200 рублей, а кому-то по административному курсу его продают за 50 — зачем заниматься каким-то бизнесом? Здесь рентабельность 400%!» — заявил эксперт.
Гражданам в свою очередь советуют сейчас больше доверять накопительным вкладам как надёжному способу сокращения потерь и сохранения сбережений. Тем, кто накопил до 3 млн рублей, эксперты советуют держать сумму в рублях и перемещать их из банка в банк — там, где ставка выгоднее. Если удалось накопить сумму больше указанной, стоит разделить накопления на евро, доллары и юани, чтобы сократить риски.