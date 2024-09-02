Вклады — последняя надежда? Как избежать потерь и сохранить деньги

«Но только не делайте это административными методами, потому что, как только у вас появляется административный курс, который отличается от потенциально рыночного, у вас возникает черный рынок и на этой почве — колоссальная коррупция. Если на черном или на сером рынке можно продать доллар за 200 рублей, а кому-то по административному курсу его продают за 50 — зачем заниматься каким-то бизнесом? Здесь рентабельность 400%!» — заявил эксперт.