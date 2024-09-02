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Мосбиржа

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Вклады — последняя надежда? Как избежать потерь и сохранить деньги
В России после отмены торгов по доллару действует три курса валют. Что это значит и что делать гражданам, попытались разобраться «Новые известия».
2 сентября, 13:31
Захватило даже Мосбиржу: что случилось на мировом рынке в понедельник?
6 августа, 08:57
Банк России объяснил, как будут считать курс валют после новых санкций?
Банк России объяснил, как теперь будут считать официальный курс валют.
13 июня, 12:54
2023
Евро больше 100, а доллар 93: курс рубля ослабляется
Соответствующая информация опубликована на сайте Мосбиржи.
6 июля 2023, 08:15
2022
«Хоронить фондовый рынок рано»: россияне открывают счета на Мосбирже
Жители страны стали намного чаще инвестировать в российские компании, несмотря на введённые против РФ санкции. Подробности сообщили «Новые известия».
5 сентября 2022, 13:14

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