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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Родителей белгородских первоклашек и выпускников пустят на линейки 2 сентября

Родителей белгородских первоклашек и выпускников пустят на линейки 2 сентября

30 августа 2024, 17:06
Фото: bel.ru
Вячеслава Гладкова спросили, почему родителей не пускают на мероприятия к началу нового учебного года. Губернатор ответил, что ученики первых, девятых и одиннадцатых классов смогут прийти на линейки в понедельник со взрослыми.

По словам главы региона, не пускать родителей на линейки — «полная глупость». Наоборот, в регионе хотят, чтобы праздник первого звонка, праздник у учеников девятых и одиннадцатых классов, для кого это выпускной год, обязательно состоялся.

«Все рекомендации даны. Надеюсь, все директора меня слышат — нужно помогать родителям. Да, вопросы безопасности — номер один. Но родители должны присутствовать на линейках. Тем более — родители первоклассников и выпускников. Надеюсь, всё пройдёт у нас организованно и благополучно».

Ранее власти уже сообщали, что линейки в белгородских школах пройдут очно там, где выбран очный формат обучения.

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#Евгений Грицков#Родители#1 сентября#Белгород#Вячеслав Гладков#Линейки#Очное обучение
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