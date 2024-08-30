Родителей белгородских первоклашек и выпускников пустят на линейки 2 сентября

«Все рекомендации даны. Надеюсь, все директора меня слышат — нужно помогать родителям. Да, вопросы безопасности — номер один. Но родители должны присутствовать на линейках. Тем более — родители первоклассников и выпускников. Надеюсь, всё пройдёт у нас организованно и благополучно».