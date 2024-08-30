Родителей белгородских первоклашек и выпускников пустят на линейки 2 сентября

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
По словам главы региона, не пускать родителей на линейки — «полная глупость». Наоборот, в регионе хотят, чтобы праздник первого звонка, праздник у учеников девятых и одиннадцатых классов, для кого это выпускной год, обязательно состоялся.
«Все рекомендации даны. Надеюсь, все директора меня слышат — нужно помогать родителям. Да, вопросы безопасности — номер один. Но родители должны присутствовать на линейках. Тем более — родители первоклассников и выпускников. Надеюсь, всё пройдёт у нас организованно и благополучно».
Ранее власти уже сообщали, что линейки в белгородских школах пройдут очно там, где выбран очный формат обучения.