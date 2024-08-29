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Школьные линейки в Белгороде не останутся без первоклашек с букетами

К 1 сентября готовы: цветочные Белгорода ожидают наплыва школьников и их родителей

29 августа 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Школьные линейки в Белгороде не останутся без первоклашек с букетами

Цветочные магазины Белгорода заявили, что готовы к 1 сентября

В Белгородской области только часть школьников вернётся на очное обучение. При этом у магазинов цветов позитивные прогнозы: поставок растений больше, флористов — больше, ценники — тоже выше. Какие цветы будут актуальны в этом сезоне — читайте в материале Бел.Ру.

1 сентября, День знаний, уже не за горами. Правда, в этом году праздник выпадает на воскресенье, в связи с чем традиционные линейки состоятся 2 сентября.

Вопрос с очным обучением и праздничными линейками в Белгородской области ещё не решён до конца. Часть школ выйдут на обучение, а часть останется на дистанционном. Линейки должны пройти в учебных учреждениях, где дети всё-таки будут ходить в классы.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, большинство родителей поддерживают выход на очное обучение, а те, кто против, могут написать заявление на индивидуальный перевод на дистант.

А что тем временем делают цветочные? Готовятся ли они к наплыву клиентов и изменились ли цены к празднику? Журналистка Бел.Ру поговорила с сотрудниками нескольких цветочных магазинов.

Флористы считают, что главным цветком, что украсит столы учителей, останется розаФлористы считают, что главным цветком, что украсит столы учителей, останется роза
Флористы считают, что главным цветком, что украсит столы учителей, останется роза
Фото: 1MI

Розовые розы актуальность не теряют

В первых двух магазинах отказались пообщаться даже для короткого комментария — из-за большого количества работы. Третьим стал сетевой магазин «Пальма» на улице Будённого.

Девушка собирала огромный букет роз для мужчины и решила пообщаться в этот момент. Она рассказала, что цены перед потенциальным повышенным спросом всегда увеличиваются, но не всегда это из-за желания цветочного магазина.

«Готовимся, конечно, готовимся. Это поставки крупные, приходят много, каждый день цветы, усиливается график, делается много букетов-композиций. По праздникам работает не один флорист, а несколько», — поделилась сотрудница «Пальмы».

Она рассказала, что чаще всего к 1 сентября берут классические розы и, вероятно, в этом году мода на эти цветы не пройдёт.

Классические красные и розовые розы стоят в магазине от 140 рублей за штуку. Цена может меняться из-за страны-поставщика или сорта. Так, бело-розовые и жёлто-красные цветы будут стоить 240 рублей за шутку, но некоторые двухцветные бутоны могут обойтись и дешевле — от 130 рублей.

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Вместо экзотики — знакомые цветы

Вторым цветочным, где согласились поговорить, стал «Я, снова Я и Модерн» — магазин через дорогу от предыдущего.

«К 1 сентября всегда намного больше заказов, даже несмотря на то, что не все школы и не все классы выходят на очное обучение. Из-за того, что до этого почти все учились дистанционно, вот сейчас люди, которые выходят на очное, они стараются купить все эти букеты. Даже несмотря на то, что они раньше их не покупали, а теперь как будто бы надо», — рассказала флористка «Модерна».

В этом цветочном всегда ко Дню знаний закупают больше цветов, заказы на букеты принимают раньше. Цены сам магазин не повышает, но часто делают это поставщики, которые «прекрасно знают, что цветок всё равно купят». В закупке растения выходят на 5-10% дороже.

Сотрудница рассказала, что последние три года мода особо не поменялась. И чаще всего родители и школьники приходят за хризантемами, розами, георгинами. Как считает девушка, выбор делают между дешёвыми растениями и популярными, которые все знают.

«То есть какие-то экзотические цветы, их на 1 сентября практически не берут. Это в основном те цветы, которые популярны», — закончила флористка.

Тут цветы дороже, чем в «Пальме», но больше необычных цветов. Кружевные розы стоят от 300 рублей за штуку, сорта «Вайт Охара» — 320 рублей.

Белгородцы консервативны: горожане предпочитают покупать знакомые цветы, а не экзотикуБелгородцы консервативны: горожане предпочитают покупать знакомые цветы, а не экзотику
Белгородцы консервативны: горожане предпочитают покупать знакомые цветы, а не экзотику
Фото: Изображение Midjourney

Сколько стоит роза белгородского производства?

В Белгороде также есть тепличный комплекс ООО «ИЗОВОЛ АГРО», в котором выращивают розы. Реализуют их по всей стране, а в областной столице их можно найти в магазинах «Розы Белогорья». Что с ценами на местные цветы?

В онлайн-каталоге есть три сорта цветов: два жёлтых Peach Avalanche и Penny Lane, а белые — Avalanche. Все они на выбор либо 50, либо 60 сантиметров в высоту. Прайс на них один — 110 рублей за 50 сантиметров и 130 рублей за 60 сантиметров. Других вариантов в онлайн-магазине нет, хотя в «оптовых» закупках есть и другие цветы.

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#Алёна Мальцева#Город#Образование#Праздники#Новости Белгорода#Эксклюзив#День знаний#1 сентября#Цветы#Розы#Белгород#Репортаж
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