К 1 сентября готовы: цветочные Белгорода ожидают наплыва школьников и их родителей

В онлайн-каталоге есть три сорта цветов: два жёлтых Peach Avalanche и Penny Lane, а белые — Avalanche. Все они на выбор либо 50, либо 60 сантиметров в высоту. Прайс на них один — 110 рублей за 50 сантиметров и 130 рублей за 60 сантиметров. Других вариантов в онлайн-магазине нет, хотя в «оптовых» закупках есть и другие цветы.