Школы, детсады, кружки: как начнётся новый учебный год в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Самый популярный вопрос у родителей, по словам мэра, касается завершения приёмки зданий школьных и дошкольных заведений. Однако переживать здесь не о чем.
«На сегодня приёмка всех зданий образовательных организаций завершена. Специалисты проверили соответствие нормам и правилам пожарной безопасности, антитерористической безопасности, санитарным правилам», — отметил Валентин Демидов.
Особое внимание уделалялось вопросу безопасности: специалисты проверяли укрытия, наличие аптечек и навигации, а также знание алгоритмов при различных угрозах.
Кроме того, в настоящее время проводится капремонт восьми учреждений, поэтому власти приняли решение распределить детей на время проведения работ в ближайшие школы. В Белгороде также вскоре закончат строительство школы на 600 мест.
Мэр напомнил, что в школах Белгорода организуют очно-дистанционный формат обучения. Полностью убрать очку нельзя, потому что большинство родителей высказалось против такого решения.
«Ряд предметов будет проводиться очно, ряд — дистанционно. При этом родители имеют право выбрать для своего ребёнка только дистанционное обучение с подключением детей к урокам по видеосвязи. Для этого нужно обратиться в школу», — объяснил мэр.
Кроме того, в школах, находящихся в 20-километровой зоне от границы, организуют полностью дистанционный формат. В остальных же образовательных учреждениях сохранится очное обучение.
В учебном году 2024/2025 обучающимся рекомендуют приходить в школу просто в деловом стиле. Покупать специальную и единую школьную форму нужды нет, заявил мэр.
Однако ученики кадетских классов должны посещать уроки в своей форме.
Ученикам с 8-го по 11-е классы будут преподавать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Изучать его юные белгородцы начнут уже с 1 сентября.
«Изучение этого курса в первую очередь направлено на формирование у школьников готовности к защите Отечества, базового уровня культуры безопасности. Обучающиеся освоят знания, которые позволят им подготовиться к военной службе, научатся грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях», — рассказал подробнее о предмете Валентин Демидов.
Также с 1 сентября появится предмет «Труд», который ранее назывался уроком технологии.
Кроме того, особый упор начнут делать на профориентационной подготовке детей. Для этого ученикам с 6-го по 11-е классы в рамках классного часа «Россия — мои горизонты» будут рассказывать о профессиях.
Продолжается и другая работа: так, новые медицинские классы появятся в школах № 10, № 22 и № 45. В образовательных учреждениях появится курс «Алгоритмика» для 10-х и 11-х классов. Выбирать изучение программирования можно будет по желанию.
На сегодняшний день 70 детских садов — это 78% — продолжают работать в режиме дежурных групп. Новый учебный год начнётся в этом же формате.
Количество групп и численность детей в них состоящих определены для каждого дошкольного учреждения индивидуально. Эти решения принимают на основе количества мест в укрытиях.
«При приёмке образовательных учреждений ключевым вопросом работы комиссии стала оценка работы системы безопасности, в том числе организация зон безопасности, состояние укрытий. Летом проходили родительские собрания, на которых белгородцев знакомили с планируемым форматом работы, показывали готовность и условия безопасного пребывания детей. Дети смогут посещать эти учреждения только с письменного согласия родителей», — пояснил мэр.
Поменяется ли формат, станет известно позже. Если оперштаб решит, что оперативная обстановка теперь позволяет вернуть детсады к привычному режиму работы, так и будет.
«Комплектованием дежурных групп занимается заведующий детским садом с учётом поступающих запросов родителей. Их обращения фиксируются в специальном реестре. Рекомендую обратиться к заведующей, но каждая семья рассматривается индивидуально», — ответил Демидов.
Учреждения дополнительного образования будут работать в очном формате, но если они находятся на базе общеобразовательного учреждения, то будут подстраиваться под их формат работы. Однако родители и в данном случае могут выбрать либо очное, либо дистанционное обучение.
Во всех организациях присутствуют камеры видеонаблюдения, охранные сигнализации, в том числе подключена кнопка тревожной сигнализации. Специалисты проверили организации на соблюдение норм, предусмотренных федеральным законодательством.
Кроме того, в каждой школе есть укрытия, аптечки. Окна оклеели бронеплёнкой, а все сотрудники прошли курсы по оказанию доврачебной помощи. Также разработаны регламенты действий на случай угроз и безопасные маршруты до укрытий.