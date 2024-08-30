Первым пострадавшим при обстреле Белгорода оказали помощь во «Вкусно и точке»

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Два молодых парня застали обстрел Белгорода и Белгородского района. В этот момент они сидели во «Вкусно и точка» в торговом центре «Сити Молл». После череды громких звуков они увидели, что ближайших пострадавших начали заносить внутрь.
«Когда начались большие взрывы, большинство посетителей побежали в туалет. Позже мы увидели, что внутрь занесли двух пострадавших. Девушке в ногу попал осколок, а парню — в бедро. Им сразу начали обрабатывать раны», — вспомнили очевидцы.
В заведении начали отменять заказы из-за случившегося ЧП, а тем посетителям, кто не успел их забрать, вернули деньги. Также всем бесплатно раздали колу и воду, чтобы те пришли в себя после сильного обстрела.
За несколько минут парни увидели около десяти машин скорой помощи, которые приехали на место происшествия оказывать помощь пострадавшим.
Напомним, что при вечернем обстреле пострадали 37 человек, ещё пятеро скончались на месте.