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Повреждения при обстреле

Первым пострадавшим при обстреле Белгорода оказали помощь во «Вкусно и точке»

30 августа 2024, 19:56
Фото: страница Валентина Демидова
Повреждения при обстреле
Первых пострадавших белгородцев начали заносить во «Вкусно и точка» в «Сити Молле», где им оказали первую помощь. Некоторым посетителям же вернули деньги за неполученные заказы и раздали бесплатную колу, сообщили очевидцы.

Два молодых парня застали обстрел Белгорода и Белгородского района. В этот момент они сидели во «Вкусно и точка» в торговом центре «Сити Молл». После череды громких звуков они увидели, что ближайших пострадавших начали заносить внутрь.

«Когда начались большие взрывы, большинство посетителей побежали в туалет. Позже мы увидели, что внутрь занесли двух пострадавших. Девушке в ногу попал осколок, а парню — в бедро. Им сразу начали обрабатывать раны», — вспомнили очевидцы.

В заведении начали отменять заказы из-за случившегося ЧП, а тем посетителям, кто не успел их забрать, вернули деньги. Также всем бесплатно раздали колу и воду, чтобы те пришли в себя после сильного обстрела.

За несколько минут парни увидели около десяти машин скорой помощи, которые приехали на место происшествия оказывать помощь пострадавшим.

Белгородцы вспомнили об обстреле Белгорода
Видео: РИА «Новости»

Напомним, что при вечернем обстреле пострадали 37 человек, ещё пятеро скончались на месте.

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