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Повреждения в Белгороде после обстрела

Гладков уточнил количество повреждений, полученных при вечернем обстреле региона

30 августа 2024, 19:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждения в Белгороде после обстрела
Количество повреждений в Белгороде и Белгородском районе оказалось больше, чем показала первая проверка. Пострадали дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Спустя два часа после обстрела Белгорода и Белгородского района губернатор Вячеслав Гладков уточнил количество разрушений. Так, в областном центре оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в ещё одном МКД повреждено остекление.

В двух социальных и двух коммерческих объектах также зафиксировали повреждения фасадов и остеклений. Осколками посекло девять автомобилей, а на окраине города загорелась сухая трава.

В Белгородском районе повреждения зарегистрировали в двух поселениях. В Дубовом повреждены 13 автомобилей, кровли и окна в одном МКД, а также пять частных домов. Два дома, один автомобиль и один гараж загорелись в результате прямого попадания.

В Новосадовом также загорелась сухая трава. Пожарные уже потушили очаг возгорания.

На сегодняшний момент информация о повреждениях всё ещё уточняется. На месте происшествия работают не только оперативные службы, но и специалисты строительных организаций и управляющих компаний.

Напомним, что при атаке также пострадали 37 человек, ещё пятеро скончались.

Повреждения в Белгороде после обстрела
Видео: страница Вячеслава Гладкова
Пять белгородцев скончались при вечернем обстреле Белгорода
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