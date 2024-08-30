Гладков уточнил количество повреждений, полученных при вечернем обстреле региона

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Спустя два часа после обстрела Белгорода и Белгородского района губернатор Вячеслав Гладков уточнил количество разрушений. Так, в областном центре оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в ещё одном МКД повреждено остекление.
В двух социальных и двух коммерческих объектах также зафиксировали повреждения фасадов и остеклений. Осколками посекло девять автомобилей, а на окраине города загорелась сухая трава.
В Белгородском районе повреждения зарегистрировали в двух поселениях. В Дубовом повреждены 13 автомобилей, кровли и окна в одном МКД, а также пять частных домов. Два дома, один автомобиль и один гараж загорелись в результате прямого попадания.
В Новосадовом также загорелась сухая трава. Пожарные уже потушили очаг возгорания.
На сегодняшний момент информация о повреждениях всё ещё уточняется. На месте происшествия работают не только оперативные службы, но и специалисты строительных организаций и управляющих компаний.