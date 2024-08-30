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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Последствия обстрела

Количество пострадавших при вечернем обстреле Белгорода может быть выше

30 августа 2024, 19:04
Фото: bel.ru
Последствия обстрела
Различные источники в социальных сетях сообщают, что количество пострадавших при вечернем обстреле Белгорода возросло. Официального подтверждения пока не было.

Количество пострадавших при вечернем обстреле ВСУ растёт. По неофициальной информации, ранения получили минимум 14 человек. Ещё около четырёх человек погибли.

О пострадавших в своём Telegram-канале также сообщил блогер Владислав Поздняков. Он же опубликовал соответствующее видео с двумя погибшими. На видеозаписи слышно, как у одного из них непрерывно звонит телефон.

Ранее житель улицы Благодатной, куда пришёлся один из ударов ВСУ, рассказал, что пострадала его 14-летняя дочь, которая в этот момент гуляла на улице с друзьями. Предварительно, пострадали минимум трое ребят. Всех их госпитализировали.

Добавим, что эта информация пока официально не подтверждена.

Напомним, что спустя полчаса после обстрела губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и семи раненых. Позже должна появиться обновлённая информация.

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#Александра Склярова#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Атака ВСУ#Обстрелы#Обстрел Белгорода 30 августа: что произошло
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