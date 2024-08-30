Количество пострадавших при вечернем обстреле Белгорода может быть выше

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Количество пострадавших при вечернем обстреле ВСУ растёт. По неофициальной информации, ранения получили минимум 14 человек. Ещё около четырёх человек погибли.
О пострадавших в своём Telegram-канале также сообщил блогер Владислав Поздняков. Он же опубликовал соответствующее видео с двумя погибшими. На видеозаписи слышно, как у одного из них непрерывно звонит телефон.
Ранее житель улицы Благодатной, куда пришёлся один из ударов ВСУ, рассказал, что пострадала его 14-летняя дочь, которая в этот момент гуляла на улице с друзьями. Предварительно, пострадали минимум трое ребят. Всех их госпитализировали.
Добавим, что эта информация пока официально не подтверждена.
Напомним, что спустя полчаса после обстрела губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и семи раненых. Позже должна появиться обновлённая информация.