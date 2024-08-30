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Published Сегодня, 19:22

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Белгород обстреляли «вампирами» впервые с мая этого года

Белгород обстреляли «вампирами» впервые с мая этого года

30 августа 2024, 19:22
Фото: bel.ru
ВСУ атаковали областной центр с применением реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, сообщил Вячеслав Гладков. В последний раз такое было 14 мая этого года.

Пять человек погибли и 37 получили ранения во время обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 30 августа. Обстрел производили из РСЗО «Вампир» — до областного центра снаряды реактивной системы долетели впервые с мая. После снаряды сбивали в небе на подлёте к городу, но в самом городе и в пригородах прилётов не было.

В мае Вооружённые силы России начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области, чтобы не допускать обстрелов южной части Белгорода, из-за которых регулярно гибли люди начиная с 30 декабря 2023 года. Позже обстрелы из этого РСЗО город не затрагивали, потому что он перестал находиться в зоне досягаемости в 40 километров.

С какой позиции производился обстрел в этот раз и какие применялись боеприпасы, на данный момент неизвестно. Военный эксперт Геннадий Алёхин заявил в Telegram-канале «Сладков+», что удар мог наноситься из Казачьей Лопани в Золочевском районе Харьковской области.

Все подробности о последствиях обстрела, комментарии с мест узнавайте в сюжете Бел.Ру. Оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале.

Бойцы «Севера» уничтожили ещё одного «Вампира», атаковавшего Белгородскую область
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