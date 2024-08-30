Белгород обстреляли «вампирами» впервые с мая этого года

Пять человек погибли и 37 получили ранения во время обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 30 августа. Обстрел производили из РСЗО «Вампир» — до областного центра снаряды реактивной системы долетели впервые с мая. После снаряды сбивали в небе на подлёте к городу, но в самом городе и в пригородах прилётов не было.