Белгород обстреляли «вампирами» впервые с мая этого года

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Пять человек погибли и 37 получили ранения во время обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 30 августа. Обстрел производили из РСЗО «Вампир» — до областного центра снаряды реактивной системы долетели впервые с мая. После снаряды сбивали в небе на подлёте к городу, но в самом городе и в пригородах прилётов не было.
В мае Вооружённые силы России начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области, чтобы не допускать обстрелов южной части Белгорода, из-за которых регулярно гибли люди начиная с 30 декабря 2023 года. Позже обстрелы из этого РСЗО город не затрагивали, потому что он перестал находиться в зоне досягаемости в 40 километров.
С какой позиции производился обстрел в этот раз и какие применялись боеприпасы, на данный момент неизвестно. Военный эксперт Геннадий Алёхин заявил в Telegram-канале «Сладков+», что удар мог наноситься из Казачьей Лопани в Золочевском районе Харьковской области.
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